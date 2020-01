Unsichere Tage am Staudamm in Mauthaus: Die Unwägbarkeit aller Vorsicht

Ruhig steht das Wasser in dem See, sein Grund 60 Meter in tiefer Schwärze verborgen. Die Regentropfen brechen das Spiegelbild des einsam über der Oberfläche thronenden Entnahmeturms. Dahinter verschmilzt der Verlauf des Sees in schier endloser Weite mit dem Horizont. Über den grünen Hügeln des Frankenwalds hängt ein grautrüber Regenschleier.

So ruhig, wie sich der Ködeltalstausee an diesem Dienstag in sein, teils natürliches und teilweise von Menschen geschaffenes, Ambiente einfügt, so ereignisreich waren die vergangenen Tage hinter den Kulissen der dicken Staumauern dieses majestätischen Bauwerks.

"Das Rohr wurde erst im vergangenen Jahr überprüft. Da war noch alles in Ordnung." Wenn Hans Hemmerlein in diesen Tagen eines gelernt hat, dann: Alle Sicherheitsmaßnahmen der Welt können nicht verhindern, dass - wie aus dem Nichts - doch eine Komplikation auftritt.

Nichts deutete auf Probleme hin

Vor vier Tagen deutete noch nichts auf Probleme an dem Stausee in Mauthaus hin, am Dienstagmorgen hat der Leiter des Kronacher Wasserwirtschaftsamtes bereits eine Kostenübernahmeerklärung unterschrieben, die laut seiner Aussage inzwischen auch der Fernwasserversorgung vorliegt. Die beliefert derzeit etwa 400 000 Menschen mit Trinkwasser aus der Ködeltalsperre.

In dem Dokument sichert das Bayerische Umweltministerium zu, die Kosten für die Sanierung der leckgeschlagenen Rohrleitung - sie liegen voraussichtlich im mittleren sechsstelligen Bereich - zu übernehmen.

"Wir sind froh, dass so schnell eine Entscheidung dahin gefallen ist, dass wir einen Sanierungsplan erstellen können, damit zeitlich kein Vakuum entsteht", befindet der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes. Finanzielle Mittel für die Reparatur eines plötzlich aufgetretenen Schadens, der mit ein wenig Zeit und Sachverstand behoben werden kann.

Von einem Unglück mit weitreichenden Folgen oder gar einer Katastrophe könne zu keinem Zeitpunkt die Rede gewesen sein. "Wenn die Sanierung des Kanals richtig gemacht wird, rechne ich mit einer Dauer von etwa einem Jahr", schätzt Hemmerlein.

Eine Begutachtung der defekten Leitung mit einer Kamera habe ergeben, dass auf einer Länge von rund 25 Metern vier bis fünf Lecks entstanden sind. "Natürlich schicken wir, wenn das Rohr undicht ist, keine Menschen da hinein."

Anders habe das noch vor einem Jahr bei der turnusmäßigen Überprüfung ausgesehen: "Da wird das Rohr mit einem Durchmesser von 1,40 Metern trockengelegt", schildert Hemmerlein. "Dann geht da ein Mitarbeiter mit einer Stirnlampe und guten Nerven 300 Meter weit rein und untersucht die Betonwände nach möglichen Rissen."

Warum das betroffene Rohr jetzt an mehreren Stellen undicht geworden ist, müssen nun umfangreiche Untersuchungen klären. Erst dann könne entschieden werden, wie die Leitung saniert werden soll. "Wir wollen in jedem Fall verhindern, dass so etwas noch einmal passiert." Darum zieht das Wasserwirtschaftsamt für die weiteren Untersuchungen Sachverständige vom Umweltministerium zurate.

Zwei Optionen

Denkbar wären zwei Optionen: Die Lecks könnten vom Inneren des Rohres aus wieder verschlossen werden. "Oder wir tauschen das komplette Teilstück aus." Obwohl das Rohr sofort trockengelegt wurde, läuft noch etwas Wasser durch die Lecks in den angrenzenden Bach. "In den Sommermonaten wäre es kritischer, wenn kaum Wasser im Bach ankommt, weil es da trockener ist", erklärt Hemmerlein.

Dass die Situation noch lange nicht geklärt ist, schien sich gestern Abend zu bestätigen. Erneut rückte das Technische Hilfswerk (THW) unter Blaulicht zur Ködeltalsperre aus. Weshalb, war vor Ort allerdings nicht zu erfahren. Es wurde lediglich auf eine Pressemitteilung verwiesen, die im Laufe des heutigen Mittwochs veröffentlicht werden soll. Allerdings war zu sehen, dass Baggerarbeiten an der Ködeltalsperre stattfanden. Wann das Wasser wieder mit voller Druckkraft durch das Rohr fließt, dürften wohl erst die kommenden Monate zeigen.