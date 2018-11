Ungeklärter Unfall im Südkreisel am Samstagmorgen: Polizei Kronach sucht Zeugen

Noch ungeklärt ist am Samstagmorgen ein Unfall am Kronacher Südkreisel. Gegen 6.10 Uhr donnerte ein im Landkreis Hildburghausen (Thüringen) zugelassener Ford Focus am Kronacher Südkreisel gegen einen Laternenmast. Ein 43-jähriger Mann wird gegen die Frontscheibe gedrückt und am Kopf verletzt. Der Rettungswagen bringt ihn in die Kronacher Helios-Frankenwaldklinik. Die beiden weiteren Insassen, zwei junge Männer Anfang 20, sind leicht verletzt. Einer von beiden wurde mit Prellungen am Arm ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der andere wurde minimal im Gesicht verletzt und musste nicht in der Klinik behandelt werden.

Die drei Männer kamen auf der Bundesstraße 173 aus Richtung Küps und wollten am Kreisverkehr in Richtung Ludwigsstadt auf die B 85 abbiegen. Dabei kam der Ford ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Verkehrsinsel und prallte dort gegen einen Laternenmast. Das Fahrzeug, ein älteres Fabrikat, wird schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro - Totalschaden. Die Vorderfront ist eingedellt, Teile liegen über die Straße verteilt, die Airbags sind geöffnet. Die Frontscheibe ist an der Stelle, an der der Kopf des verletzten Mannes gegen sie schlug, beschädigt.

Unfallhergang noch ungeklärt

Der Unfallhergang ist noch ungeklärt. Die Insassen des Unfallwagens hätten von einem weiteren Fahrzeug berichtet, welches aus Richtung Marktrodach/Kronach-Mitte in den Kreisel eingefahren sei und ihnen die Vorfahrt genommen habe. Das Problem: Beim Eintreffen der beiden Beamten der Kronacher Polizei ist kein weiteres Kfz zu sehen. Auch ist laut Polizei nicht ganz klar, wer das kollidierte Fahrzeug gefahren hat: der verletzte 43-Jährige oder einer der beiden jüngeren Männer.

Zur Aufklärung des Unfalls sucht die Polizei Kronach Zeugen: Wer hat am Samstagmorgen (24. November 2018) gegen 6.10 Uhr am Kronacher Südkreisel Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen.