Wilhelmsthal 12.10.2019

Schwerer Unfall

Wilhelmsthal: Krad schleudert gegen Baum - Jugendlicher schwer verletzt

In der Folge eines schweren Unfalls wurde ein Kradfahrer am Freitag schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 16-Jährigen in eine Klinik.