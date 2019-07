Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochmorgen, 17. Juli 2019, gegen 6.40 Uhr in der Straße Ziegelanger in Kronach gekommen.

Beim Einfahren auf die B85 in Kronach: 71-Jähriger übersieht Auto

Wie die Polizei Oberfranken meldet, wollte ein 71-jähriger Kronacher aus seiner Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr der B85 einfahren. Dabei übersah er das Auto einen 37-Jährigen aus Wien, das die B85 in Richtung des Südkreisels in Kronach befuhr. Der Wiener konnte nicht mehr bremsen und kollidierte frontal mit dem Auto des auf die Straße einfahrenden Rentners.

Der Skoda des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und kam mit Schäden an der linken Fahrzeugseite auf der Gegenspur zum Stehen. Durch den Aufprall lösten in beiden Fahrzeuge die Airbags aus. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit Prellungen in die Heliosklinik Kronach gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 7000 Euro. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren und über beide Spuren der B85 standen, staute sich der morgendliche Berufsverkehr in beide Richtung stark.

