Holzhackschnitzel-Lkw kippt um: Am Montag gegen 18:15 Uhr fuhr ein Lkw mit Anhänger und mit Holzhackschnitzel beladen im Kreisverkehr in Steinbach am Wald. Hierbei kam laut Polizeibericht der Hinterreifen der Zugmaschine auf die innere erhöhte Umfriedung, woraufhin das Zugfahrzeug samt Ladung umkippte.

Der 27-jährige Lkw-Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Zugfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro.