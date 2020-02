Drei Verletzte bei Unfall in Kronach: Am späten Mittwochabend (12.02.2020) kam es um 22.35 Uhr in der Industriestraße zu einem folgenschweren Unfall mit drei Verletzten, berichtet die Polizei.

Ein 19-Jähriger fuhr mit "deutlich überhöhter Geschwindigkeit" in der Industriestraße in Kronach und verlor dann in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab, kollidierte dort mit einer Laterne und riss sie aus der Verankerung. Das Auto schleifte die Laterne mehrere Meter mit sich, überschlug sich und kam schließlich zum Stehen.