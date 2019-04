Laut ersten Informationen der Polizei sind am Montagmorgen im Landkreis Kronach zwei Fahrzeuge frontal kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 6:25 Uhr auf der St2200 am Ortsausgang von Steinberg in Richtung Trebes.

Laut Polizeiangaben sind Menschen bei dem Unfall verletzt worden. Die Straße wurde voll gesperrt.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren den Bericht, sobald wir mehr Informationen erhalten haben.