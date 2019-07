Bei einem Unfall im Landkreis Kronach wurde am Dienstag ein 64-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte ihn erfasst - der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Der 64-jähriger Radler aus dem Landkreis Kronach fuhr laut Polizei am Dienstagabend mit seinem E-Bike von Steinberg aus in Richtung Neufang. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Grümpel erfasste ihn ein hinter ihm fahrender Mitsubishi.

Der Radfahrer wurde durch den Aufprall vom Fahrrad geschleudert und blieb im Straßengraben liegen. Der Unfallverursacher und ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst.

Radfahrer schwer verletzt - Unfallverursacher hatte Alkohol im Blut

Bei dem Autofahrer konnte ein Atemalkoholwert von 0,48 Promille nachgewiesen werden. Er wurde deshalb zur Blutentnahme in die Frankenwaldklinik gebracht und sein Führerschein sichergestellt.

Der schwerverletzte Radfahrer kam per Rettungshubschrauber ins Klinikum Bayreuth. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.