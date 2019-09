Mitwitz: Motorradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Schwerer Motorradunfall in Mitwitz: Ein Motorradfahrer fuhr am Samstagnachmittag (21. September) auf der Staatsstraße von Mitwitz in Richtung Haig. Wie die Polizei mitteilte, fuhr vor dem Mann ein Auto, dessen Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Helikopter in ein Klinikum gebracht werden.

Am Motorrad entstand Totalschaden.

In Prebitz wurde ein Motorradfahrer ebenfalls nach dem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.