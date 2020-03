Wie die Polizei berichtet, hat ein 63-Jähriger am Donnerstag Nachmittag gegen 15.30 in Ludwigsstadt Arbeiten auf seinem Privatgrundstück durchgeführt. Aus noch unklarer Ursache geriet der Kleintraktor, auf dem der Mann saß, in einen Bachlauf und stürzte um.

Der 63-Jährige wurde unter Wasser eingeklemmt. Ein Zeuge sowie herbeigerufene Polizeibeamte versuchten, den Mann aus dem Wasser zu retten. Dies gelang allerdings erst mit Hilfe der Feuerwehr. Die Ersthelfer begannen sofort mit der Reanimation des Mannes und ein Notarztteam brachte ihn in ein Krankenhaus.

Mann stirbt im Krankenhaus

Am Abend starb der 63-Jährige dann trotz aller Bemühungen im Krankenhaus. Der Kriminaldauerdienst aus Coburg hat die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks aufgenommen.