Bei Streit aus Auto gefallen - 24-Jähriger greift Rettungsdienst an: Am Mittwochabend (05.02.2020) hielt ein 24-jähriger Mann in einem Stadtteil der oberfränkischen Stadt Kronach die Rettungskräfte und Polizisten auf Trab. Wie die Polizeiinspektion aus Kronach schreibt, wird gegen den Mann jetzt ermittelt.

Kronach: Mann lässt sich während der Fahrt aus Auto fallen

Während eines Streites mit seiner Freundin ließ sich der Mann während der Fahrt aus dem Auto auf die Straße fallen. Laut Angaben der Polizei war die Geschwindigkeit zwar niedrig, trotzdem verletzte sich der Mann nicht unerheblich. Er zog sich bei dieser Aktion eine Kopfplatzwunde zu, die im Anschluss medizinisch versorgt werden musste.

Gegenüber der Polizisten und des Notarztes war der 24-Jährige allerdings nicht wirklich nett: Er widersetzte sich den Beamten und musste gefesselt werden, damit er überhaupt behandelt werden konnte.