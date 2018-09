Bei Mitwitz: Milchlaster kracht in Linienbus - Rettungshelikopter nimmt Schwerverletzten auf

Schwerer Unfall am Mittwoch (14. September 2018) um 10:20 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Mitwitz und Kaltenbrunn: Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Kronach mit seinem Milchlaster von hinten in einen Linienbus, der nach links in Richtung Neubau abbiegen wollte.

Der Lkw-Fahrer verletzte sich dabei schwer, erlitt unter anderem starke Quetschungen im Bein- und Beckenbereich. Nach der Erstversorgung im Lkw wurde er mitn einem neben der Straße gelandeten Rettungshelikopter ins Klinikum Kulmbach gebracht.

Zwei Rettungsspreizer im Einsatz

Schwierig gestaltete sich die Bergung des Verunglückten: Zwei Rettungsspreizer mussten eingesetzt werden, um ihn aus dem stark zerstörten Führerhaus zu holen. Und zuvor musste der Bus weggezogen werden. Da hierzu die Zugkraft eines Feuerwehrautos nicht ausreichte, kam ein Fendt-Traktor eines in der Nähe wohnenden Feuerwehrlers zum Einsatz.

Im Bus befand sich ein Fahrgast, der leicht verletzt wurde. Außerdem erlitt der 40-jährige Busfahrer einen Schock. Beide wurden in einem Rettungswagen des BRK versorgt.

Mindestens 150.000 Euro Schaden

Insgesamt waren etwa 50 Feuerwehrleute aus Mitwitz, Kaltenbrunn, Stockheim, Haig und Burggrub im Einsatz. Dazu kamen sechs Polizisten der Inspektion Kronach und vier Kräfte der Verkehrspolizei Coburg. Außerdem war das THW Kronach und das BRK vor Ort.

Den entstandenen Sachschaden an den beiden schwer beschädigten Fahrzeugen bezifferte die Polizei in einer ersten Schätzung auf mindestens 150 000 Euro. Die Straße zwischen Mitwitz und Kaltenbrunn wurde von der Feuerwehr abgesperrt. Da ein Gutachter angefordert war, wird dieses Sperrung nach erster Auskunft der Polizei wohl bis etwa 15 Uhr beibehalten.