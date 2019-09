B85 bei Ludwigsstadt: Fahrradfahrer nicht ansprechbar und schwer verletzt - er wurde übersehen

Ein 27-jähriger Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 21 Uhr mit seinem Auto auf der B85 von Ludwigsstadt kommend in Richtung Steinbach am Wald. Kurz vor Steinbach am Wald übersah er aufgrund der Dunkelheit einen in gleicher Richtung fahrenden 79-jährigen Radfahrer. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Pkw-Fahrer den Unfall nicht mehr vermeiden.

Mann nicht ansprechbar

Der Radfahrer stürzte schwer und war im Anschluss nicht ansprechbar. Zusammen mit einem hinzukommenden Zeugen leistete man am Radfahrer Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Der Radfahrer musste mit schweren Kopfverletzungen und Frakturen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sachschaden entstand in Höhe von mindestens 2000 Euro.