Frontalzusammenstoß auf der B173 in Oberfranken: Zu einem schweren Unfall ist es am Montagnachmittag (21. Oktober 2019) im Kreis Kronach gekommen. Das teilt die oberfränkische Polizei in einer Erstmeldung mit.

Schwerer Unfall auf der B173 im Kreis Kronach: Fahrzeuge kollidieren frontal

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich gegen 17 Uhr auf der B173 bei Küps eine Frontalkollision. Dabei gab es Verletzte. Wie viele, steht momentan nicht fest. Rettungskräfte sind vor Ort.

Die B173 ist derzeit voll gesperrt.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Erstinformationen. Wir aktualisieren ihn, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

