Unfall bei Oberlangenstadt endet für Autofahrerin tödlich

Die Front des Opel Corsa schlang sich regelrecht um den Stamm, Trümmer lagen weit verstreut, das Dach und die Tür des Wagens waren für den Rettungseinsatz entfernt worden. Schon der erste Anblick der Unfallstelle auf der Kreisstraße 27 hinter dem Ortsende von Oberlangenstadt in Richtung Burgkunstadt ließ erahnen, dass dieser Crash am Mittwoch gegen 13 Uhr schlimme Folgen haben musste. So war es auch. Die 59-jährige Fahrerin des Kleinwagens hat den Zusammenstoß mit einem Baum nicht überlebt.

Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, konnte die Polizei vor Ort noch nicht sicher sagen. Die Frau war alleine unterwegs, unmittelbare Zeugen gab es nicht.

Anhand der Unfallspuren gingen die Beamten allerdings davon aus, dass die Fahrerin aus Richtung Ebneth in die kurvige Passage hinab nach Oberlangenstadt gekommen ist. Dort ist sie von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Wagen in einen Baum gekracht.

Die Feuerwehren aus Küps und mehreren Ortsteilen waren sofort vor Ort, ein Notarzt sowie das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen, Einsatzleiter und Helfer vor Ort ebenso. Dennoch konnte die Autofahrerin nicht mehr gerettet werden.