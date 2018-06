Umfangreiche Bauarbeiten in Burkersdorf beginnen

Fräsarbeiten





Bereits in der kommenden Woche werden die Bauarbeiten zur Sanierung der Burgkunstadter Straße im Rahmen der Dorferneuerung Burkersdorf starten. Die Bewohner des Ortes wird es freuen, mussten sie doch lange auf diesen Moment warten.Mitte der Woche werden die Arbeiten mit dem Abfräsen der obersten Asphaltschicht an der Ortsstraße beginnen. Der Bauauftrag wird vom Sonneberger Unternehmen Schindhelm Straßen- und Tiefbau durchgeführt, wie Bürgermeister Bernd Rebhan CSU ) mitteilt.Insgesamt werden rund 600 000 Euro in diesem ersten Abschnitt verbaut. Neben der Straßensanierung und der Anlage von so genannten Mehrzweckstreifen, die den Verkehrsraum auch optisch neu sortieren, werden weiterhin Parkflächen geschaffen, die komplette Straßenbeleuchtung in LED-Technik erneuert sowie die Dachständer zur Stromversorgung der Einzelanwesen entfernt.Zusammen mit der neuen Stromerdleitung werden dann auch Anschlüsse beziehungsweise Leerrohre für den Breitbandausbau in die Privatgrundstücke gelegt. Die Telekom erneuert zudem ein altes Medienkabel in diesem Bereich. Die Planung und Bauüberwachung übernimmt in bewährter Weise das Ingenieurbüro IVS aus Kronach.Bereits in den vergangenen beiden Wochen hat das Bauunternehmen Mühlherr aus Tüschnitz im Bereich der Burgkunstadter Straße schadhafte Kanalstränge saniert. Dies ist nötig, bevor nunmehr der bevorstehende Straßenbau die Oberfläche "veredelt".Die Arbeiten an der Burgkunstadter Straße sollen bis Ende November abgeschlossen sein. Bereits im September soll der für das nächste Jahr anstehende Ausbauabschnitt, die Ortsstraße "Am Bach", in die Ausschreibung gehen. Der Baubeginn ist hier für das Frühjahr 2019 geplant. Im Jahr 2020 geht es dann mit dem Ausbau der Kreisstraße im Bereich Steinberglein und Ruhstein in die dritte Runde.