"Überkaiserin" regiert in Förtschendorf

Eine "Überkaiserin" regiert seit Sonntagabend die Förtschendorfer Schützen. Silvia Heinlein wurde zur neuen Regentin des Kleinkaliber-Schützenvereins e.V. 1903 Förtschendorf gekürt. Sie erzielte mit einem 201-Teiler den Königsschuss. Ihr folgte als erster Ritter mit einem 328-Teiler Werner Konrad und als Zweiter Ritter mit einem 337-Teiler Daniel Jungkunz.Die 46-Jährige errang bereits zum vierten Mal die Königswürde und sie war begeistert. "Ich bin mit Leib und Seele dabei", so Silvia Heinlein. Seit ihrer Kindheit ist die Förtschendorferin bei den Schützen aktiv. Sie hilft nicht nur bei Veranstaltungen mit und nimmt bei Schützenauszügen teil, sondern sie weiß auch die Geselligkeit zu schätzen. Außerdem: "Der Schießsport fördert die Konzentration."Nun freut sie sich auf die bevorstehenden Schützenauszüge. Ihre beiden "Lieseln" beziehungsweise ihre beiden "Schützenhanseln" sucht sie sich spontan aus, verriet sie. Die Proklamation wurde mit Spannung erwartet.Zuvor bedankte sich der Schützenmeister Harald Scherbel beim scheidenden Regenten. Gerhard Neubauer habe die Förtschendorfer Schützen mit Bravour in der vergangenen Schützensaison repräsentiert. Darauf sei der Schützenverein stolz. Danke sagte er auch für das hervorragende Essen bei der Königsabholung."Ich habe es gerne getan", so der Teuschnitzer, der sich bei allen bedankte, die ihm während seiner Regentschaft unterstützt haben.Stolz können die Förtschendorfer sein, dass es in diesem Jahr mit Sophia Wicklein eine Schülerkönigin und mit Maximilian Welsch einen Jugendkönig gab. Die Schützen hoffen natürlich, dass ihr Nachwuchs dem Schießsport treu bleibt.Wenige Stunden vor der Proklamation zogen die Förtschendorfer Schützen zusammen mit ihren befreundeten auswärtigen Schützen und Ehrengästen sowie Landrat Klaus Löffler durch das Dorf. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Grössau-Posseck.Sophia Wicklein (503,7-Teiler), 1. Ritterin Angelina Bäz 893,8; Marcel Bau 913,5Maximilian Welsch (316,6-Teiler), Luisa Wicklein 521,6; Melissa Seubert 679,0(gest. Karlheinz Kautsch):1. Jana Zinner (36,2-Teiler), 2. Sophia Wicklein 86,2; 3. Phil Corvin Uhlitz 127,5;(gestiftet Reinhold Heinlein):1. Finn Vetter (76,8-Teiler); Phil Corvin Uhlitz 127,5; Eva-Maria Suebert 139,4(gestiftet Reinhold Heinlein):1. Angelina Bär 107,0-Teiler; Sophia Wicklein 192,0; Marcel Bau 209,4(gestiftet Reinhold Heinlein):1. Luisa Wicklein (5,3-Teiler); Maximilian Welsch 33,3; Tim Schinner, 50,41. Antonia Seitz, 2. Florian Rebhan (jeweils 73 Ringe), 3. Jana Zinner 71.1. Marcel Bau (83 Ringe), 2. Angelina Bär 82, 3. Sophia Wicklein 821. Maximilian Welsch (95 Ringe), 2. Luisa Wicklein 93, 3. Jonas Zwosta 921. Daniel Jungkunz (123,8-Teiler), 2. Leander Langguth 130,8, 3. Silvia Heinlein 167,11. Silvia Heinlein 312,7-Teiler, 2. Angela Jungkunz 338,1, 3. Daniela Heinlein 619.1. Otto Trinkwalter 56,1-Teiler, 2. Werner Konrad 179,3, 3. Silvia Heinlein 268.1. Ralf Müller (11,6-Teiler), 2. Walter Raab, 150,2, 3. Leander Langguth 166,7.1. Jürgen Wallowsky (SG Coburg/104,5), 2. Bianca Thiem-Imhof (ZST SG Schwürbitz/103,7), 3. Christian Holland (ZSTSV Blumenrod/103,6).1. Christian Pabstmann (SV Steinbach/Wald/9,0), 2. Lina-Marie Harnisch (Priv. SG Ludwigsstadt/10,0), 3. Eduardo Juliano (ZSTSG Pressig/12,1)1. Christian Pabstmann (SV Steinbach/Wald/13,4), 2. Stefan Schirmer (ZST SG Pressig/18,0), 3. Patrick Mohr (SV Creidlitz/23,6).1. Jürgen Wallowsky (SG Coburg/13,0), 2. Bianca Thiem-Imhof (ZSTSG Schwürbitz/57,2), 3. Dagmar Wohlfahrth (ZST SG Lichtenfels/69,0)1. Henri Herppig (106,3), 2. Jürgen Gareis (beide SG Einberg/106,1), 3. Karin Eckardt (SG Ebersdorf b. Cob./106,1)Glückscheibe-Auflage: 1. Herbert Böhner (SG Wallenfels/2,2),2. Jürgen Gareis (SG Einberg/4,1), 3. Heinz Voll (Freihand Schützenverein Bad Staffelstein/4,4)1. Erwin Köhlerschmidt (SG Michelau/10,6), 2. Paul Zapf (SV Friedersdorf/16,0), 3. Rainer Reißenweber (SG Coburg/31,8)1. Angela Jungkunz (KK-SV Förtschendorf/7,2), 2. Klaus Stolper (SGWallenfels/14,8), 3. Karin Eckardt (SG Ebersdorf b. Coburg/18,3)1. Torsten Spickmann (SG Ebersdorf b. Coburg/50,0), 2. Harald Schröder (50,0), 3. Stefan Weiß (beide KK-SV Förtschendorf/48,0)1. Heiko Lipfert (Priv. SG Ludwigsstadt/74,3), 2. Bernd Förtsch (SV Steinbach am Wald/77,3), 3. Mario Bäz (KK-SV Förtschendorf/165,2)1. Ralf Müller (KK-SV Förtschendorf/11,6), 2. Lothar Leepa (Kgl. Priv. SG Lichtenfels/22,6), 3. Enrico Dietz (SV Tell Weidhausen/72,4)1. Michael Roßbach (SG Einberg/51,1), 2. Ralf Müller (49,6), 3. Walter Raab (beide KK-SV Förtschendorf/48,9).