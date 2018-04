Tüv Süd gibt sein Okay: Zukunft der Wallenfelser Floßfahrt unter Auflagen gesichert

Aufatmen bei der 220 Mitglieder starken Flößergemeinschaft Wallenfels! Für die nächsten zehn Jahre hat der TÜV Süd München nach intensiver Begutachtung der 4,6 Kilometer langen Floßstrecke von Schnappenhammer nach Wallenfels "grünes Licht" für die touristischen Floßfahrten gegeben, und zwar mit überschaubaren Auflagen, wie Vorsitzender Andreas Buckreus bei der Hauptversammlung im Willi-Schreiber-Flößerhaus informierte.



Damit sei mit diesem aktuellen Floßbescheid nun erfreulicherweise Planungssicherheit gegeben. In dem Zusammenhang dankte Bürgermeister Jens Korn vor allem auch Landrat Klaus Löffler für die behördliche Unterstützung.



In seinem Rückblick berichtete Vorsitzender Buckreus von einer erfolgreichen Floßsaison. So habe man alle 15 Floßfahrten dank ausreichender Niederschläge durchführen können. Sein besonderer Dank galt der Wasserwacht, den Flößern sowie den Wehrsetzern, an der Spitze Floßmeister Henry Stöcker. Stark engagiert habe sich außerdem die Stadt Wallenfels mit Barbara Kolb-Kremer, der Bauhof sowie die örtlichen Firmen. Ein großes Lob zollte der Vorsitzende den Flößerfrauen für die Bewirtung im Flößerkeller.



Rettungswesten und Schwimmhilfen jetzt Pflicht

Neu seien bei den TÜV-Auflagen, so Andreas Buckreus, das Tragen von Rettungswesten beziehungsweise Schwimmhilfen für Kinder unter zwölf Jahren. Dies müsse auch Nichtschwimmern angeboten werden. Die Nachwuchsflößer Oskar Mähringer und Erich Mähringer, neun und elf Jahre alt, stellten die neuen Schwimmwesten den Flößern vor. Von dieser Auflage seien auch die Flößervereine in Neuses, Unterrodach und Friesen betroffen, versicherte der Vorsitzende.



Floßmeister Henry Stöcker, der seinen sechzig Aktiven für ihren arbeitsintensiven Einsatz während der Floßsaison 2017 dankte, informierte über umfassende Sanierungsmaßnahmen auf der Floßstrecke in diesem Jahr. Start der Arbeiten sei am 21. April. Ebenfalls sei man gehalten, sechs neue 16 Meter lange Floßböden zusammenzubauen. Während Hauptkassierer Andreas Buckreus junior über die Finanzen informierte, bestätigten die Revisoren Franz Behrschmidt und Dieter Müller eine mustergültige Buchführung.



Ehrennadel in Silber

Viel Beifall gab es für den 83-jährigen Flößerfreund Georg Stumpf, der durch Vorsitzenden Buckreus für seine langjährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber sowie Urkunde ausgezeichnet wurde. "Der Jubilar hat sich beispielhaft für die Flößergemeinschaft Wallenfels eingesetzt", so anerkennend Buckreus.



Bürgermeister Jens Korn ging insbesondere auf die Saison 2017 ein. So sei die touristische Flößerei nach wie vor der große Renner im Frankenwald. Immerhin hätten sich 6.179 Gäste angemeldet. Und für dieses Jahr lägen bereits schon wieder 3.500 Buchungen vor. "Die Floßfahrten sind nicht nur ein Aushängeschild für Wallenfels, sondern für den gesamten Frankenwald". Man werde weitere Strategien entwickeln, um auch zukünftig dieses Erfolgsmodell abzusichern. So sei mit den Floßfahrten automatisch auch der Besuch des Flößermuseums in Unterrodach kostenfrei verbunden.



Gastronomisches Angebot wird erweitert

Mit dem Gasthof "Goldener Anker" in Steinwiesen werde neuerdings auch das gastronomische Angebot erweitert. Mittelfristig müsse die Flößerei durch ein weiteres Staubecken abgesichert werden, betonte Bürgermeister Korn, der den Flößern mit Andreas Buckreus und Henry Stöcker an der Spitze für den ehrenamtlichen Einsatz dankte.



Abschließend gab Vorsitzender Buckreus die Termine für dieses Jahr bekannt. Start der Floßfahrten ist am 26. Mai. Die Fackelfloßfahrt findet wieder am 28. Juli statt. Der letzte Floßtag ist dann am 1. September, der Ausweichtermin für eine eventuell ausgefallene Floßfahrt ist am 8. September vorgesehen. Abgehalten werde das Kreisflößertreffen am 6. Oktober in Neuses und vom 6. bis 9. September findet der Deutsche Flößertag im Schwarzwald statt.