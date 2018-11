TS Kronach rückt auf Platz vier vor

Aus dem Gefahrenbereich in der Tischtennis-Landesliga haben sich die Herren der TS Kronach mit zwei tollen Auftritten in heimischer Halle verabschiedet. Nach bisher erst drei Pluszählern fuhren sie am Samstag Siege gegen den TTC Hof und im Anschluss gegen den SV Mistelgau ein.

Die Cranachstädter sind damit nicht nur erstmals im positiven Punktekontobereich (7:5) angekommen, sondern rückten hinter den Meisterschaftsfavoriten Wohlbach II (11:1) und Altenkunstadt (10:0) sowie Burgkunstadt (9:3) auf den vierten Tabellenplatz vor. Spätestens seit dem jüngsten Doppelspieltag ist klar geworden, welch großer Wurf den Kronachern mit der Verpflichtung von David Kostadinov gelungen ist. Er wurde in seinen insgesamt vier absolvierten Einzeln und zwei Doppeln nicht einmal mehr bezwungen. Aber auch sein Doppelpartner Andre Rauscher glänzte. Er blieb ebenso in seinen vier Einzeln ungeschlagen.

TS Kronach - TTC Hof 9:6 Da zum Auftakt nur das Doppel Kostadinov/Rauscher nichts anbrennen ließ, sahen sich die Hausherren mit 1:2 im Rückstand. Als Kostadinov recht sicher gegen Cirpaci agierte (11:8, 11:8, 11:7), war zwar der Ausgleich hergestellt, doch Christoph Teille und Michael Bittruf hatten das Nachsehen. Mit dem damit einhergehenden 2:4 hielten die Hofer wieder die besseren Karten in der Hand.

Kronach konterte und glich durch Siege von Rauscher und Andreas Eichner zum 4:4 aus. Da in den folgenden drei Begegnungen nur Kostadinov nach 0:1-Satzrückstand gegen Scholze noch die erste Geige spielte, befand sich das Heimteam erneut im Hintertreffen (5:6). Für den erneuten Gleichstand (6:6) sorgte Mannschaftsführer Michael Bittruf mit seinem ersten Einzelsieg in der Saison.

Nun nahmen die TSK-Herren aber das Heft fest in die Hand. Rauscher machte mit den jungen Erik Rill kurzen Prozess und auch Eichner blieb ohne Satzverlust. Mit seinem zweiten Saison-Einzelerfolg setzte Alexander Grube den Schlusspunkt nach drei Stunden unter den zweiten TSK-Sieg in dieser laufenden Serie.

Ergebnisse: Kostadinov/Rauscher - Schindler/Schaller 3:0, Teille/Grube - Scholze/Cirpaci 2:3, Bittruf/Eichner - Rill/Neumann 1:3, Kostadinov - Cirpaci 3:0, Teille - Scholz 1:3, Bittruf - Rill 0:3, Rauscher - Schindler 3:0, Eichner - Neumann 3:0, Grube - Schaller 1:3, Kostadinov - Scholze 3:1, Teille - Cirpaci 1:3, Bittruf - Schindler 3:2, Rauscher - Rill 3:0, Eichner - Schaller 3:0, Grube - Neumann 3:1.

TS Kronach - SV Mistelgau 9:4

Diesmal erwischte Kronach mit dem Gewinn von zwei Doppeln und des ersten Tageseinzels von Kostadinov einen guten Start (3:1). Als Teille den zweiten Gästepunkt zulassen musste, feierte Bittruf sein zweites Erfolgerlebnis, Rauscher behielt mit 13:11 im Entscheidungssatz die Nerven und Eichner markierte nach zwei hart erkämpften Sätzen gegen Neubauer (14:12, 14:12, 11:4) die vielversprechende 6:2-Führung. Da Grube seinen 2:0-Satzvorsprung nicht ins Ziel brachte, verkürzte Mistelgau (6:3). Doch deren Hoffnungen waren gleich wieder zunichte gemacht. Denn mit Beginn des zweiten Durchgangs behielten Kostadinov und Teille jeweils nach vier Sätzen die Oberhand (8:3-Zwischenstand). Bittruf musste sich zwar beugen, doch postwendend machte Andre Rauscher den Sack zu.

Ergebnisse: Kostadinov/Rauscher - Wendl/Neubauer 3:1, Teille/Eichner - Szilygy/Krug 3:1, Bittruf/Eichner - Hauffe/Deiner 2:3, Kostadinov - Szilagyi 3:0, Teille - Wendl 2:3, Bittruf - Hauffe 3:0, Rauscher - Krug 3:2, Eichner - Neubauer 3:0, Grube - Deinert 2:3, Kostadinov - Wendl 3:1, Teille - Szilagyi 3:1, Bittruf - Krug 0:3, Rauscher - Hauffe 3:1. hf