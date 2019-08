Tragisches Unglück bei Kronacher Freischießen - Mann wird von Zug erfasst und stirbt

Zu einem schweren Vorfall ist es am Samstagabend unweit des Kronacher Freischießens gekommen: Wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigt, wurde am Samstag gegen 22.45 Uhr ein 20-jähriger Mann auf den Bahngleisen unweit des Festgeländes von einem Zug erfasst und so schwer verletzt, dass er wenig später starb.

Der Hergang des Unfalls werde derzeit noch von der Kriminalpolizei geprüft - Informationen zu den Hintergründen sind zur Stunde nicht bekannt. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass der Mann die Bahngleise überqueren wollte. Laut Polizei wurden mehrere Besucher des Kronacher Freischießens Zeuge des Vorfalls.

Die Bahnstrecke musste über Stunden gesperrt werden. Erst in den späten Nachtstunden wurde der Bahnverkehr wieder aufgenommen.