Tierheim Kronach: Die Hunde "Blanca" und "Nieve" suchen ein Zuhause

"Nieve" (deutsch: "Schnee") und ihre Schwester "Blanca" ("die Weiße") wurden im Alter von sechs Wochen in Spanien ausgesetzt. Zum Glück wurden sie gefunden und in das Kronacher Partner-Tierheim Albolote/Granada in Sicherheit gebracht. Inzwischen sind die Schwestern erwachsen und durften schließlich nach Kronach kommen.

Für diese beiden Schönheiten sucht das Kronacher Tierheim-Team allerdings ganz besondere Menschen, denn "Blanca" und "Nieve" sind am Anfang unbekannten Personen gegenüber sehr schüchtern. Man muss bedenken, dass sie nicht das Glück hatten, in einer Familie aufzuwachsen und mit allen möglichen Alltagssituationen vertraut werden zu können. Sie hatten nur ihre gewohnten Tierheimgitter um sich und konnten noch kaum etwas von der großen weiten Welt erschnuppern.

Vertrauen gewinnen und Geduld aufbringen

Trotzdem sind sie auch neugierig und aufgeschlossen. Vor allem mit Leckerlis kann man ihr Vertrauen relativ schnell erlangen. Viel Geduld und Verständnis sind natürlich trotzdem nötig. Daher werden Menschen gesucht, welche die beiden Angsthäschen nicht bedrängen. Für kleine Kinder, die ja gerne etwas stürmisch und tapsig auf Hunde zugehen, sind sie nicht geeignet, auch wenn sie absolut lieb sind.

"Blancas" und "Nieves" neue Familien sollten eher ländlich wohnen. In einer Innenstadt wären die beiden mit all den vielen Reizen völlig überfordert.