THW freut sich über neue Helfer

Großer Tag für 23 neue THW-Helfer aus dem THW-Regionalbereich Hof: Mit großem Engagement hatten diese in den letzten Monaten ihre Grundausbildung beim Technischen Hilfswerk absolviert. Am Samstag traten sie nun zur Abschlussprüfung an, um die Einsatzbefähigung zu erlangen.



Geprüft wurden Anwärter aus den Ortsverbänden Kronach, Bayreuth, Kulmbach, Hof, Marktredwitz und Weiden. Da der Ortsverband Kronach mit neun Prüflingen die größte Gruppe stellte, fiel die Wahl für den Austragungsort auch auf die Lucas-Cranach-Stadt.



Noch nie hatte es bei einer Prüfung in Kronach eine solch große Altersspanne gegeben. Die jüngsten Teilnehmer waren 17 Jahre und der älteste - David MacKay vom Ortsverband Kronach - 67 Jahre. Die Grundausbildung ist die erste Ausbildungsstufe im THW und wird mit einer Prüfung abgeschlossen, die Helfer zur Teilnahme an THW-Einsätzen befähigt. Erst danach werden die Einsatzkräfte zur weiteren Spezialisierung den Einheiten und Fachgruppen des THW zugewiesen.



30 Aufgaben zu bewältigen

Die THW-Grundausbildung zieht sich über mehrere Monate hin. Bei der sehr anspruchsvollen Abschlussprüfung galt es nun, das Erlernte unter Beweis zu stellen. Nach einer umfangreichen schriftlichen Prüfung ging es in die Praxis. An sechs Stationen mussten circa 30 praktische Aufgaben bewältigt werden. So galt es für die Prüflinge aus Holz Behelfskonstruktionen anzufertigen, Lasten mit verschiedenen Hebezeugen anzuheben oder Fertigkeiten in der Holz- und Gesteinsbearbeitung zu zeigen.



Weitere Prüfungsaufgaben waren das korrekte Absichern einer Einsatzstelle,der Betrieb von Tauchpumpen und Stromerzeugern sowie das Wissen über Gefahrguttransporte und andere Gefahren an der Einsatzstelle. Alle Teilnehmer waren mit großer Einsatzbereitschaft und Disziplin bei der Sache. Gegen 15 Uhr war es schließlich geschafft und Prüfungsleiter Markus Wanninger von der Regionalstelle in Hof konnte erfreulicherweise auch allen neun Helfern des Ortsverbandes Kronach die Urkunden überreichen und zur bestandenen Abschlussprüfung gratulieren. Dem Ausbildungsbeauftragten des Ortsverbandes, Frank Schuberth, bescheinigte er eine hervorragende Ausbildung und Vorbereitung, so dass alle neun Bewerber mit einem sehr guten Ergebnis abschließen konnten.



"In unserer jetzigen Zeit ist die breite Masse nicht mehr wirklich am Wohl ihrer Mitmenschen interessiert. Dass ihr euch in eurer Freizeit für andere Menschen einsetzt, ist alles andere als selbstverständlich und aller Ehren wert", lobte er die Helfer. Die einheitliche Ausbildung aller Helfer garantiere eine bundesweite Einsetzbarkeit aller Einsatzkräfte. "Die Grundausbildung ist daher nicht nur die erste Prüfung, sondern auch die wichtigste. Mit ihr als Basis steht euch die Karriereleiter beim THW offen", stellte er deren große Bedeutung heraus.



Obwohl die Absolventen nunmehr die Grundkenntnisse beherrschten, fange das "eigentliche" Lernen in den jeweiligen Fachgruppen erst an. "Ihr tragt bei Einsätzen große Verantwortung für die Menschen, denen ihr helft; aber auch für eure Kameraden und für euch selbst. Es ist ein Lernen ohne Ende", appellierte er, sich dieser großen Verantwortung bewusst zu sein.



Die erfolgreichen Prüflinge des Ortsverbands Kronach sind: David MacKay, Henrik Grebner, Daniel Müller, Daniel Karabuto, Rainer Küntzel, Leah Geuther,Sebastian Steinert, Benedikt Nusshardt und Lukas Kessel.



Die nächste Grundausbildung beginnt im Herbst 2019. Interessierte können sich gerne jeden Dienstag zwischen 19 Uhr und 22 Uhr bei Frank Schuberth im THW-Ortsverband Kronach informieren.