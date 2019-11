Teuschnitzerin erklärt, warum Heiße Zitrone nicht kochen darf

Warme Fußbäder helfen noch, bevor die Erkältung ausbricht. "Die Durchblutung bis in die Nasenschleimhäute wird gefördert", weiß "Kräuterfraala" Carola Hebentanz. Außerdem sei es wichtig, mindestens zwei Liter pro Tag zu trinken. Die Teuschnitzerin rät vor allem zu Ingwertee: "Durch die enthaltenen Scharfstoffe wärmt Ingwertee und fördert die Durchblutung, so können Viren und Bakterien besser bekämpft werden."

Wer eine Heiße Zitrone mit kochendem Wasser aufgießt, nehme in Kauf, dass viel Vitamin C verloren geht. "Am besten ist es, die Zitrone in den trinkwarmen Ingwertee zu geben. Hagebuttentee enthält noch mehr Vitamin C als eine Heiße Zitrone", erklärt Hebentanz.

