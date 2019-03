Teuschnitzer schaffen das Triple

"Ihr Ratten habt acht - jetzt kommen die Wächter der Nacht!" Nach 2017 und 2018 - damals mit "Trolls Resort" sowie "Aida fun" - sicherten sich die närrischen Männer um ihre Trainerin Anja Fleischmann mit ihrem neuesten Thema zum dritten Mal in Folge die oberfränkische Meisterschaft. Ausgerichtet wurde das Gauditurnier der Männerballette 2019 am Samstag nach der Faschingssaison von der Karnevalsgesellschaft Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz in der örtlichen Stadthalle.

Das Turnier jährte sich heuer zum 20. Mal und kehrte damit, nachdem die Narhalla einst das allererste Turnier ausrichtete, gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurück. Eine fachkundige Jury bewertete die Auftritte der acht teilnehmenden Gruppen hinsichtlich des Themas und der Kreativität, der Kostüme, der Ausführung sowie der Bewegungsvielfalt, Musik und des Unterhaltungswerts.

Pokal bleibt in Teuschnitz

Nachdem "DAN - Die Anzichn Normoln" den Titel zum dritten Mal erringen konnten, darf die sportliche männliche Elite der Arnikastadt ab sofort den Wanderpokal ihr Eigen nennen - und das im Jubiläumsjahr "Zehn Jahre Männerballett Teuschnitz"! Die Gruppe umfasst zurzeit elf aktive Tänzer mit einem Altersdurchschnitt von 38 Jahren. Diese repräsentieren die Stadt Teuschnitz sowohl im Landkreis als auch weit über die Landkreisgrenzen hinaus, wo sie sich - bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund - ebenfalls größter Beliebtheit erfreuen.

Alljährlich absolvieren die Sportskanonen ein straffes Programm mit Auftritten bei den eigenen Faschingsveranstaltungen in Teuschnitz wie auch in den Nachbarortschaften. Auch bei den Faschingsumzügen in der Arnikastadt sowie in Rothenkirchen und Steinwiesen sind sie gerne vertreten. Regelmäßig werden sie vom Auswärtigen Amt in Berlin eingeladen. Dort sorgen sie jedes Mal ebenso für ausgelassene Stimmung und größte Begeisterung wie auch bei Familienfesten und eben diversen Meisterschaften auf verschiedenen Ebenen.

"Die sehr anspruchsvollen und zeitraubenden Vorbereitungen unserer Auftritte zum Thema, zur Musikauswahl und zur Choreografie beginnen jeweils schon Mitte des Jahres", erzählt Anja Fleischmann. Trainingsbeginn ist in der Regel Anfang Oktober. Das Training pro Saison bis zum ersten Auftritt beläuft sich auf fast 40 Trainingseinheiten mit mindestens zwei Stunden. Bis zum heutigen Tag sind es mittlerweile schon wieder circa 50 Trainingseinheiten.

"Zusätzlich werden für den Feinschliff mindestens zwei Workshops über mehrere Stunden gehalten", stellt die Trainerin heraus. Trainiert wird hauptsächlich im Teuschnitzer Sportheim. Höhenbedingt muss man teilweise aber auch in andere Räumlichkeiten ausweichen.

Die Kosten für die Kostüme pro Tänzer belaufen sich pro Jahr auf 150 bis 200 Euro. Hinzu kommen Kosten für die jeweiligen Fahrten und Übernachtungen. "Dieses Jahr waren wir in der glücklichen Lage, dass uns einige Personen, Firmen und Institutionen finanziell als auch materiell unterstützten", zeigt sich Fleischmann - auch im Namen ihrer närrischen Schützlinge - sehr dankbar.

Große Erfolge

Gemeinsam konnten in den zehn Jahren des Bestehens viele Erfolge gefeiert werden. Die größten Erfolge waren 2015 der zweite Platz beim Grand Prix in Oberasbach (Thema: "Die Bachelorette"), 2017 der Sieg beim Grand Prix in Oberasbach und bei der Oberfränkischen Meisterschaft in Bad Berneck (jeweils mit "Trolls Resort") sowie 2018 der sechste Platz bei der bayerischen Meisterschaft in Wiesentheid und die erneute oberfränkische Meisterschaft in Bad Berneck (jeweils mit "Aida fun").

2019 konnten die Tänzer, die natürlich wieder von ihren erneut zahlreich und lautstark vertretenen Fanclubs angefeuert wurden, nunmehr mit "Ihr Ratten habt acht - jetzt kommen die Wächter der Nacht" im dritten Jahr in Folge die oberfränkische Meisterschaft in Marktredwitz erringen sowie - am vergangenen Samstag - nunmehr auch die Oberpfälzische in Auerbach. Damit sind sie sowohl amtierender oberfränkischer als auch oberpfälzischer Meister im Männerballett 2019.

Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht, stehen doch schon die nächsten Auftritte an - so am 30. März die bayerische Meisterschaft in Heilsbronn. Erstmals überhaupt werden die närrischen Männer auch bei der deutschen Meisterschaft am 15. und 16. Juni in Riesa (bei Dresden) antreten. Ein weiteres Highlight steht im nächsten Jahr an, wenn DAN am 14. März 2020 das oberfränkische Männerballett-Turnier in der Nordwaldhalle in Nordhalben ausrichten werden. Man darf gespannt sein!