Teuschnitz feierte das 70-jährige Bestehen der St. Marienkirche

Der 70. Geburtstag der St.Marienkirche wurde am Kirchweihsonntag eingeleitet mit einer Kirchenparade mit der Stadtkapelle Teuschnitz, Bürgermeisterin Gabriele Weber, dem Stadtrat, Kirchen- und Pfarrgemeinderat und Vereine und Verbänden. Am Eingangsportal der Kirche wurden sie von Dekan Detlef Pötzl in die Kirche geleitet.

Festgottesdienst

Der Festgottesdienst wurde musikalisch mitgestaltet vom Gesangverein Teuschnitz und an der Orgel mit Rudolf Jungkunz. Der Dekan gab einen Rückblick über die Entstehung der Kirche. Mit dem Bau der St. Marienkirche habe Pfarrer Geiger ein großes Werk geschaffen. Die Teuschnitzer standen ihm hilfreich zur Seite. Der Geburtstag sei auch heute Anlass Pfarrer Geiger zu danken für diese Kirche. Pötzl weiter: Die Kirche bestehe nicht nur aus Steinen, sie sei auch Begegnungsstätte für Christen, wo Christus mitten unter uns ist. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Anne Neubauer hob besonders die Vereine hervor, die bei kirchlichen Anlässen immer dabei seien. Am Nachmittag gab es ein Konzert mit dem Frauenchor "Cantate Nova", und einem Orgelspiel mit Pfarrer Holger Fiedler.

Dekan Pötzl freute sich, dass sich wieder so viele, auch Auswärtige eingefunden hätten, um dieses Konzert zu hören. Die "Cantate Nova" begeisterten mit brillanten kirchlichen Liedern. Der Dekan betonte, dass sie mit ihrer Leiterin Ilona Beetz bei kirchlichen Anlässen nicht mehr wegzudenken seien.

Das Orgelspiel von Holger Fiedler waren ein Hörgenus. Er erinnerte an die Opferbereitschaft der Teuschnitzer beim Kirchenbau und hob besonders Elisabeth Maier hervor, die ihr Vermögen der Kirche spendete und damit die Chorfenster, Glocke und Orgel angeschafft wurden. Diese ist neben Kronach die größte Orgel auf Landkreisebene. Sie wurde im Krieg gebaut und ist jetzt reparaturbedürftig. Laut eines Kostenvoranschlags belaufen sich die Reparaturen auf 100 000 Euro. Fiedler spendete 1000 Euro.