Er wollte Bürgermeister werden, dann Stellvertreter - aus all dem ist nichts geworden. Am Mittwoch nun warf der Tettauer SPD-Fraktionsvorsitzende Hubert Ruß das Handtuch. Er legte sein Mandat nieder.Was war der Grund? Liegt es am menschlichen Miteinander zwischen Bürgermeister Peter Ebertsch (Bündni...