Tettau vor 1 Stunde

Feuer

Tettau/Kronach: Wohnhaus brennt - drei Bewohner verletzt - Katze stirbt

Ein Wohnhaus in Tettau im Kreis Kronach hat am Freitagmorgen gebrannt. Drei Bewohner des Hauses wurden dabei verletzt. Eine Katze der Bewohner ist gestorben, eine andere wurde schwer verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden am Haus.