Tegut möchte einen Lebensmittelmarkt in Kronach etablieren

Im Dezember will Rewe seinen neuen Markt in Kronach beziehen. Dann wird das jetzige Geschäft auf dem Grundstück eines Immobilienfonds zunächst leer stehen (der FT berichtete). Aufgrund einer gerade erlassenen Veränderungssperre und der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans musste die Stadt einem möglichen Nachfolger-Markt mit geplanten rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie einer kleinen Bäckereifiliale eine Absage erteilen.

Der Neubau eines großflächigen (mehr als 750 Quadratmeter Verkaufsfläche) und für die Innenstadt relevanten Lebensmittelladens wäre nach jetzigem Stand künftig nur noch nach der vorherigen Ausweisung eines Sondergebiets denkbar.

Unklar war bislang, welches Unternehmen das Interesse an der aktuellen Rewe-Fläche signalisiert hatte. Gerüchte sprachen von Tegut. Diese Spekulationen haben sich am Dienstag bestätigt. "Der erwähnte Standort wird derzeit geprüft", stellte Anne Biendara von der Tegut-Unternehmenskommunikation fest. Sie unterstrich, dass die Tegut-Kette generell einen Blick auf die Kreisstadt geworfen hat: "Nach Rückfrage in unserem Bereich Expansion kann ich mitteilen, dass Kronach als Standort grundsätzlich von Interesse für Tegut ist." Nun bleibt abzuwarten, ob von Tegut weiter am Standortwunsch in der westlichen Industriestraße festgehalten oder nach Alternativen Ausschau gehalten wird.