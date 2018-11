Tanzwut, die ansteckend ist

Schulleiter Harald Weichert hatte ganz sicher noch die Bilder und die einzigartige Atmosphäre des Vorjahres im Kopf, als er die Schüler zum 2. Schulball des Frankenwald-Gymnasiums begrüßte: "Als Schulleiter hat man zahlreiche Pflichttermine, aber auch einzelne echte Highlights. Zu einem solchen Höhepunkt darf ich euch heute recht herzlich begrüßen". Neben zahlreichen Lehrerkollegen waren über 350 Schüler seines Gymnasiums gekommen. Zusammen erlebten sie ein vierstündiges Programm, das den tanzwütigen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm und am Ende echte Party-Stimmung bot.

Wie 2017 waren es auch in diesem Jahr die drei Schülerinnen Lea Schütz, Sophia Schütz und Paula Kukowski, die maßgeblich am großartigen Erfolg des 2. FWG-Schulballs beteiligt waren. Die drei Mitglieder des Arbeitskreises "Aktion" wurden aber von weiteren Mitgliedern ihres AKs sowie der Arbeitskreise "Organisation" und "Technik" unterstützt.

Doch damit nicht genug: Die Lehrkräfte Adrian Ginevrino und Stefanie Aust standen der SMV tatkräftig bei der Umsetzung dieses Mammutprojekts zur Seite. Hinzu kamen die Lehrkräfte der Fachschaft Sport, die in den Wochen vor dem Schulball den Sport-Unterricht auch dazu nutzten, um den 8. bis 12. Klassen die Grundschritte der verschiedenen Standardtänze beizubringen.

So war es nicht verwunderlich, dass sich bereits bei den ersten Tönen aus den Boxen des DJ-Teams die Tanzfläche füllte; ein Zustand, der sich bis zum Ende des Schulballs nicht änderte. Tanz-Muffel fand man an diesem Abend nicht, dafür derart viele elegante Abendkleider und schicke Anzüge, wie man sie an der Schule höchstens bei der offiziellen Abitur-Feier bewundern darf, was aber den hohen Stellenwert dieser Veranstaltung im FWG-Kalender unterstreicht.

Doch nicht nur die Organisation rund um die festlich geschmückte Turnhalle und die imposante Licht- und Musikanlage, sondern auch der Ablauf des Abends lag fest in Schülerhand. Während Yannick Stunpf und Simona Schramm sympathisch durch das Programm führten, kümmerten sich andere um das leibliche Wohl der Tänzer, indem sie Pizza oder alkoholfreie Cocktails an der Bar reichten.

Rock 'n' Roll und Schottentanz

Im Rahmenprogramm ließ die Sportgruppe von Studienrätin Katharina Trapper Michael Jackson auferstehen, während die Rock 'n' Roll-Gruppen von Oberstudienrätin Silke Woletz-Bauer für ähnlich große Begeisterungsstürme sorgte, wie die HipHop-Tanzgruppe der Schülerin Lea Kotschenreuther, Thea Schneider und Stefanie Schramm. Und auch die Idee der Lehrkräfte der Fachschaft Englisch, Eindrücke des FWG-Schüleraustausches mit Schottland erlebbar zu machen, verfehlte ihre Wirkung nicht, als alle zu verschiedenen Schottentanz-Formationen antraten und die Halle schließlich eine riesige Polonaise beherbergte.

Kurz vor Ende verwandelte sich die Halle in eine Großraumdisko, in der die Stimmung überkochte, als beispielsweise die Verszeile "An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit" der Toten Hosen angestimmt wurde - ein Wunsch, den das Organisationsteam dann doch nicht erfüllen konnte.