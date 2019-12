Tanz durch das Wunderland

Die Ballettschule Engelmann präsentierte im Kreiskulturraum eine außergewöhnliche Weihnachtsgala. Mit kreativen und atemberaubenden Choreografien, Musik, Tanz und farbenfrohen Kostümen verzauberten die Balletteusen ihr Publikum. Sie nahmen die begeisterten Zuschauer mit in ein Weihnachtswunderland, das sich von Asien bis nach Amerika um die gesamte Erde erstreckte.

Diesmal waren auch Gast- Balletteusen dabei. Insgesamt faszinierten über 100 Akteure das begeisterte Publikum im Kreiskulturraum. Angefangen vom Glockentanz der Weihnachtsfeen über den beglückenden Tanz der Weihnachtsmänner und die bezaubernde Puppe "Coppélia" bis zu einer Hommage an den weltberühmten Clown Popow und vielen Tänzen aus verschiedenen Ländern der Erde reichte der erste Teil des insgesamt über zweistündigen Musik- und Tanzspektakels.

Im zweiten Teil reihte sich ein Höhepunkt an den anderen. Beginnend mit dem Auszug aus dem Musical "Phantom der Oper", getanzt von Daniel Cimpean und Simone Schick. Daniel Cimpean ist Leiter der Tanzschule Move and Dance und hat die Choreografie entworfen. Im Laufe seiner Karriere war er auch Solist am Landestheater Coburg. Also ein absoluter Glanzpunkt in der Weihnachtsgala.

Ein weiteres Highlight war der "Pas de Deux" aus dem russischen Märchen "Der Nussknacker", den zauberhaft und prachtvoll ästhetisch die Solisten des Landestheaters Coburg, Mireia Martinez Pineda und Sylvain Guillot, auf die Bühne zauberten und das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinrissen. Weitere Gasttänzerinnen kamen aus der Ballettschule Corinna Hufnagl.

Die Weihnachtsgala im Kronacher Kreiskulturraum hielt, was sie versprach, und der Ballettschule Olga Engelmann ist es wieder gelungen, auch mit den Kleinsten, mit Tanzqualität und minuziöser Formations- und Choreografie-Einstudierung zu begeistern.