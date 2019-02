Kronach vor 6 Stunden

Leerstand

"Tante Emma" kehrt nach Kronach zurück

Ein Lebensmittelgeschäft in der Oberen Stadt wird wahrscheinlicher. Doch eine Umfrage unter Anwohnern ist derzeit nur ein weiterer Schritt in diese Richtung. Konkreter ist ein solches Projekt hingegen an einer anderer Stelle.