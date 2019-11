Stockheim vor 52 Minuten

Erinnerungen

Stockheimer erinnert sich an innerdeutsche Grenze - Stacheldraht war damals erst der Anfang

Als Otto Heinlein am 4. Juli 1945 erstmals mit der innerdeutschen Grenze in Berührung kam, war er ein Teenager. Mit seiner Kamera hat er alles festgehalten, was danach in seiner Heimat passiert ist. Die ersten Jahre waren die Schlimmsten.