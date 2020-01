Stockheim vor 28 Minuten

Großfahndung

Aktuelle Großfahndung in Oberfranken! Räuber nach Tankstellen-Überfall auf der Flucht

In Oberfranken läuft am Sonntagabend eine Großfahndung nach einem Räuber. Der Unbekannte hat in Stockheim eine Tankstelle überfallen und war dann mit einem Motorrad geflüchtet.