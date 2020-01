Überfall in Oberfranken: Tankstellenräuber erbeutet vierstelligen Eurobetrag. Täter auf der Flucht. Am Sonntag (5. Januar 2020) hat ein bewaffneter Täter eine Tankstelle in Stockheim (Landkreis Kronach) überfallen, wie die Polizei mitteilt. Die Kriminalpolizei fahndet nun mit Bildern der Videoüberwachung nach dem Flüchtigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler fuhr der Täter mit einem mattschwarzen Motorrad am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße B85 Richtung Stockheim. Dort ging er in eine Tankstelle und forderte unter Drohung mit einer Schusswaffe Bargeld von der Angestellten.

Räuber flüchtet auf Motorrad - waghalsige Überholmanöver

Mit seiner Beute flüchtete der Räuber unmittelbar nach der Tat auf dem Motorrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und waghalsigen Überholmanövern auf der B85 Richtung Steinbach am Wald. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen verlor sich die Spur des Täters gegen 15.45 Uhr in diesem Bereich.