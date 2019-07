Stockheim vor 2 Stunden

Schwerer Brand

Stockheim/Kronach: Brand in Mehrfamilienhaus - Hund war alleine zu Hause und stirbt in Feuer

Am Samstag ist es in Oberfranken zu einem schwerem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Als die Feuerwehr eingetroffen ist, hat bereits der ganze Keller gebrannt.