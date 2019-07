Stockheim I und Fischbach II gewinnen Leistungsmarsch und Olympiade

Beim Kreisleistungsmarsch konnte sich die Jugendfeuerwehr Stockheim I den ersten Platz sichern und sich damit für den Bezirksleistungsmarsch im Oktober in der Stadt Hof qualifizieren.

Vier Kilometer

Für die Jugendlichen galt es, einen vier Kilometer langen Marschweg durch den Ortsbereich von Hesselbach zu bewältigen. Es ging an insgesamt zehn Stationen für die jugendlichen Floriansjünger so richtig zur Sache. Sie mussten ihr feuerwehrtechnisches Wissen und Können unter Beweis stellen.

Bei der ersten Station mussten die Teilnehmer zunächst unter den wachsamen Augen von Kreisbrandrat Ranzenberger verschiedene Ausrüstungsgegenstände richtigen Oberbegriffen zuordnen. Anschließend mussten die Teilnehmer nach dem Ziehen eines Loses einen Brustbund an sich selbst oder einem Gruppenmitglied anlegen. Das Kontengestell, der Zielwurf mit Feuerwehrleine, das Kuppeln einer Saugleitung, das Ausrollen eines doppelt gerollten C-Schlauches, das Anlegen eines Mastwurfes an einem Saugkorb, das Zielspritzen mit der Kübelspritze sowie das Aufziehen eines C-Strahlrohres, angeschlossen an einem Schlauch, rundeten die praktischen Übungen ab. An zwei Stationen mussten die Jugendlichen theoretische Fragen beantworten. Hier zeigte sich, wer besonders gut auf den Wettbewerb vorbereitet war.

Neben dem Kreisleistungsmarsch konnten die Jugendlichen traditionell bei der gleichzeitig veranstalteten Jugendfeuerwehrolympiade ihre Fertigkeiten bei etwas anderen Übungen vergleichen. Hier galt es unter anderem, verschiedene Gerätschaften über einen Bauzaun zu jonglieren, einen Würfel aus verschiedenen Holzelementen zusammenzusetzen, einen Ball durch einen Schlauch zu treiben oder mit Saugschläuchen einen Ring zu kuppeln.

Nach einem für die Teilnehmer anstrengenden und vor allem heißen Tag in der etwas erleichterten Schutzkleidung stand es gegen 15.30 Uhr fest, welche Jugendfeuerwehren den Landkreis auf Bezirksebene beim Leistungsmarsch der Jugendfeuerwehren Oberfrankens in Hof vertreten werden. Den diesjährigen Sieg erkämpfte sich die Jugendgruppe Stockheim I und verwies die Jugendgruppe Reitsch knapp auf den zweiten Platz. Nurn und die Gemeinschaftsgruppe Stockheim/Burggrub waren nach all den Übungen beim Kreisleistungsmarsch punktgleich und somit musste der Zeittakt einer Übung über die Platzierung entscheiden. Alle vier Gruppen dürfen sich nun auf den oberfränkischen Wettbewerb freuen. Auf den weiteren Pokalrängen folgten die Gruppen Glosberg, Pressig II, Wickendorf und die Gemeinschaftsgruppe Kaltenbrunn/ Mitwitz.

Jugendolympiade

Bei der Jugendolympiade sicherte sich die Jugendfeuerwehr Fischbach II den ersten Platz und verwies die Jugendgruppen Kaltenbrunn/Mitwitz, Neufang I, Lahm/Hesselbach, Burggrub/Stockheim, Steinbach, Fischbach I und Stockheim I auf die weiteren Plätze.

Stellvertretender Landrat Gerhard Wunder, Bürgermeisterin Susanne Grebner sowie Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger würdigten die ausgezeichneten Leistungen der Jugendlichen. Sie freuten sich über ein derart hohes ehrenamtliches Engagement der Jugendlichen, auch bei den Temperaturen von über 30 Grad. Die jungen Floriansjünger sind die Hoffnungsträger der Zukunft, so Ranzenberger, denn nur sie sichern die stete Einsatzbereitschaft der Feuerwehren in der Zukunft. Ein besonderer Dank galt der Feuerwehr Hesselbach, unterstützt von der gesamten Dorfgemeinschaft und dem Sportverein, für die Ausrichtung der beiden Veranstaltungen.