Kronach vor 29 Minuten

Ratgeber

Steinwiesener schreibt erstes Buch - über sich selbst

Wer sich schon immer gefragt hat, warum Roland Ströhlein so ist wie er ist, bekommt jetzt die Antwort. Der bekannte Steinwiesener erzählt seine Geschichte in seinem ersten Buch und enthüllt dabei allerhand, was noch niemand über ihn wusste.