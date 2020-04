Am Sonntag (26. April 2020) war ein 9-Jähriger mit seinem Vater vor Birnbaum in Richtung Steinwiesen mit dem Rad unterwegs. Auf Höhe der Leitschmühle kam ihnen in der Rechtskurve gegen 12.15 Uhr ein roter Dacia entgegen. Dieser überholte dabei zwei in gleiche Richtung fahrende Radfahrer. Dabei kam das Auto dem 9-Jährigen so nah, dass der Junge nach rechts in den Graben ausweichen musste. Im angrenzenden Bachlauf kam er zum Liegen.

Der 9-Jährige verletzte sich nur leicht. Der Fahrer des roten Dacias fuhr einfach in Richtung Birnbaum weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen.