Steinwiesen: 70-Jährige stirbt bei Schwelbrand

Wie die Polizei berichtet, ist es in Steinwiesen im Kreis Kronach zu einem Schwelbrand in einem Zimmer gekommen. Die 70-jährige Bewohnerin kam dabei ums Leben.

Der Sohn der Frau traf kurz nach 16 Uhr an dem Anwesen in der St.-Josef-Straße ein und stellte in einem Zimmer einen Schwelbrand fest. Dabei hatte es starke Rauchentwicklung gegeben. Neben dem Schwedenofen in dem Zimmer lag die Mutter des Mannes. Der Mann verständigte per Notruf die Rettungskräfte, doch für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät.

Der Man löschte den Schwelbrand, erlitt dabei jedoch selbst eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Kripobeamte aus Coburg nahmen vor Ort die Ermittlungen zur Todes- und Brandursache auf.