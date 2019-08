Steinberg: Geht uns das Trinkwasser aus?

Nach den Hitzewellen in den vergangenen Wochen fließt so wenig Wasser durch die Kronach, dass die Steine im Flussbett teilweise über die Wasseroberfläche ragen. An der Messstelle in Steinberg fließen derzeit noch 17 Liter pro Sekunde vorbei, bereits bei 121 Litern sei der mittlere Niedrigwasserstand erreicht. "Wir bräuchten einen mehrtägigen Landregen, damit sich der Wasserstand wieder reguliert", sagt Hubert Spindler, Mitarbeiter des Sachgebiets für Gewässerkunde beim Wasserwirtschaftsamt.

Die Konsequenzen tragen auch die heimischen Fische. Das Wachstum der Algen steigt, und gleichzeitig sinkt der Sauerstoffgehalt. "Die Forelle fühlt sich bei acht Grad am wohlsten und versucht, sich an die letzten tiefen Stellen, wo noch einigermaßen Sauerstoff vorhanden ist, zurückzuziehen", berichtet Alfred Bittruf, Vorsitzender des Kreisfischereiverbands Kronach. Ob die Fische sich in Lebensgefahr befinden und wie es um die Trinkwasservorräte steht, lesen Sie hier.