Steinbach am Wald investiert viel

Vom Haushaltsvolumen 2019 von 14,77 Millionen Euro entfallen 10,38 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 4,39 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Trotz erheblicher Investitionen müssen durch ein Gewerbesteueraufkommen von 5,3 Millionen Euro keine Kredite aufgenommen werden. Der Anteil am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer beschert Einnahmen von über 1,7 Millionen Euro. Der Schuldenstand verringerte sich 2019 auf 1,142 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung auf 365 Euro.

Größte Investitionsmaßnahmen sind die Erweiterung sowie der Um-/Ausbau Alte Schule Hirschfeld mit 620 000 Euro, Breitbandausbau 420 000 Euro, Anschaffungen für die Feuerwehren 351 000 Euro, Ausbau Gemeindegasse/Anlegung Gehweg 335 000 Euro, Errichtung Dorfhaus Kehlbach 334 000 Euro, Generalsanierung Freizeit- und Tourismuszentrum 310 000 Euro sowie Anlegung Grünanlage "Schubertsgasse 6" in Buchbach mit 200 000 Euro.

"Das Haushaltsjahr steht im Zeichen großer Investitionen", erklärte Bürgermeister Thomas Löffler (CSU). Man treibe damit zukunftsweisende Entwicklungen voran, die dem demografischen Wandel entgegentreten sowie die Lebensqualität und das Miteinander der Generationen weiter erhöhen. In den vergangenen vier Jahren wurden 13,2 Millionen Euro an Sachinvestitionen getätigt, was einem jährlichen Durchschnitt von 3,3 Millionen Euro bedeutet. Im aktuellen Haushaltsjahr wird das Freizeit- und Tourismuszentrum mit einem Ansatz von 310 000 Euro abgeschlossen. "Die hohen Investitionen werden vor allem durch die deutlich besseren Fördermöglichkeiten ermöglicht", zeigte er sich dankbar.

Der Bürgermeister dankte den Gewerbetreibenden, dem Landkreis für hohe Investitionen sowie dem Freistaat für die großartige Förderkulisse. Trotz der Vorausplanungen ohne Neuverschuldung müsse man den Sparkurs beibehalten. "Wir müssen Notwendiges von Entbehrlichem unterscheiden", appellierte er. Ein großes Lob zollte er dem scheidenden Kämmerer Karl-Heinz Häußler und dessen Nachfolgerin Stephanie Naber. Häusler stellte die unveränderten Realsteuerhebesätze heraus.

Die Fraktionsvorsitzenden Markus Löffler (CSU), Peter Grüdl (SPD) und Josef Herrmann (FW) lobten den sorgsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Trotz hoher Fördermöglichkeiten gelte es, den Eigenanteil im Auge zu behalten, zumal dieser sich im Nachhinein stets höher als veranschlagt herausgestellt hätte. Der Haushalts-, Finanz- und Stellenplan wurde ohne Änderungen genehmigt; die Haushaltssatzung 2019 erlassen.

Immobilienlotsen unterstützen

Das Thema "angemessener, attraktiver Wohnraum" als wichtiges Element für die Entwicklung der Kommune wurde im Projekt Kommunalmarketing herausgearbeitet. Im Blick ist dabei auch, dass Eigentümer Leerstände und von Leerstand bedrohte Gebäude einer neuen Nutzung zuführen oder sanieren. Hier kommen ab sofort in jedem Gemeindeteil Ansprechpartner für Gebäudeeigentümer ins Spiel. Das Ehrenamt des Immobilienlotsen übernehmen Klaus Neubauer (für Steinbach), Andreas Fehn (Steinbach/Windheim), Thomas Löffler (Buchbach/Windheim), Peter Grüdl (Buchbach), Rainer Neubauer (Kehlbach) sowie Bürgermeister Thomas Löffler (Hirschfeld). Sie unterstützen beispielsweise bei Fragen, wie ein Leerstand vermieden oder genutzt werden könnte, sowie hinsichtlich Beratungs-/Fördermöglichkeiten. "Wenn nur zwei, drei Projekte verwirklicht werden, hätte sich das schon gelohnt", hoffte Löffler.

Vorfreude auf Generationenpark

Auf den Weg gebracht wurde der Umbau der in die Jahre gekommenen Schulsportanlage Windheim zu einem Generationenpark. Der Bürgermeister zeigte sich voller Vorfreude auf die in der Mitte von Windheim entstehende Vielzahl sportlicher Möglichkeiten, einhergehend mit einer hohen Aufenthaltsqualität. So soll beispielsweise auch ein Grillplatz entstehen und ein offener Bücherschrank errichtet werden. "Der für jedermann kostenfrei zugängliche Park hat für alle Generationen etwas zu bieten", verdeutlichte Löffler, der darin einen großen Beitrag zur Daseinsvorsorge sah.

Aus dem Gemeinderat

Einwohnerzahl Bürgermeister Gerhard Wunder (CSU) informierte über die aktuelle Einwohnerentwicklung in der Gemeinde. Zum 31. März 2019 waren 3425 Einwohner gemeldet. 2011 waren es noch 3605. Er betonte, dass man dem Schwund entgegensteuern wolle, denn gerade die Infrastruktur ist in Steinwiesen noch sehr gut und soll auch so bleiben. "Da müssen wir alle zusammen helfen, damit das auch so bleibt", appellierte der Bürgermeister.

Kulturhalle Zur Sanierung der Kulturhalle konnte Wunder eine positive Nachricht verkünden. Laut Regierung von Oberfranken sind im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern die Sanierung und der Umbau der alten Turnhalle in eine Kulturhalle grundsätzlich förderfähig. Die Nutzung muss überwiegend kulturell sein.

Straßen Günther Partheymüller (CSU) fragte an, ob die Ortsverbindungsstraße Birnbaum in die Grümpel nicht in Ordnung gebracht werden könne, sie sei in einem katastrophalen Zustand. Bürgermeister Wunder (CSU) entgegnete, dass zurzeit keine Kapazitäten frei sind. Wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sei, müsse die Straße gesperrt werden, bis sie repariert sei.

Engstelle Frank Hauck (CSU) ging auf die Gefahren durch die Engstelle nach dem Grünen Baum ein. Es sei teilweise lebensgefährlich, wie die Lkws hier fahren. Er fragte nach den Möglichkeiten, die Stelle zu entschärfen. Bürgermeister Wunder (CSU) sagte zu, dies weiterzugeben, denn für Kreisstraßen sei das Bauamt zuständig.

Gewässer Frank Hauck bat ferner, bekannt zu geben, dass es verboten ist, mit elektrischen oder mechanischen Pumpen aus den Bächen und Flüssen zu pumpen. Bei dem derzeitigen Niedrigwasser sei dies lebensbedrohlich für die Fische. Wer dies macht, braucht eine wasserrechtliche Genehmigung des Landratsamtes.