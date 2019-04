Windheimer Nervenflattern im letzten Saisonspiel

Durch eine rosarote TSV-Brille betrachtet läuft das letzte Saisonspiel der Windheimer in der Verbandsliga Nordost gegen Wackersdorf wie folgt: Nach dem Gewinn von drei Doppeln siegen in der ersten Einzelrunde Stefan Schirmer und Armin Raab deutlich, Fritz Schröppel und Andreas Neubauer unterliegen, Reiner Kürschner und Patrick Grosch nutzen ihre Matchbälle und so steht es 7:2. Stefan Schirmer bringt nach 2:0-Satzführung seinen 3:0-Vorsprung nach Hause und Kürschner macht das Spiel zum 9:2 für den TSV zu. Allerdings lief es nicht ganz so glatt.

TSV Windheim - Glück Auf Wackersdorf 6:9

Krankheitsbedingt fiel Matthias Trebes aus, so dass erneut die Doppel umgestellt wurden. Dabei lieferten Raab und Neubauer eine Galavorstellung und zwangen Roban/Eric Stopfer im Entscheidungssatz in die Knie. Nichts anbrennen ließen Schirmer und Schröppel beim 3:0 gegen das Spitzenpaar der Gäste und Kürschner bezwang zusammen mit Grosch Havlicek/Tim Stopfer in vier Sätzen.

Die Führung auf 4:0 baute Schirmer gegen Havlicek aus, der auf die krummen Bälle des Tschechen voll drauf ging und nach drei Sätzen den Tisch als Sieger verließ.

Jeden Cent des nicht verlangten Eintrittsgeldes war anschließend das Spiel von Kürschner gegen Dinter wert. Der Youngster spielte auch nach zwei knapp verlorenen Sätzen (9:11, 9:11) weiter voll auf Angriff und Kürschner brachte teils unmögliche Bälle wieder zurück. Im dritten Durchgang hatte der TSVler bei 10:9 Matchball, den er aber nicht nutzte. Nach dem Satzausgleich stand das Spiel auf Messers Schneide und der Wackersdorfer hatte beim 11:9 im Entscheidungssatz das Quäntchen Glück auf seiner Seite und verkürzte auf 1:4.

Schröppel tastete sich nach der deutlichen Niederlage im ersten Satz im zweiten Durchgang auf 11:13 heran, um die Sätze 3 und 4 für sich zu entscheiden. Im fünften Durchgang wogte das Geschehen hin und her, doch Eric Stopfer spielte auch bei 8:8-Gleichstand kompromisslos weiter und gewann mit 11:8. Am Nebentisch sahen die zahlreichen Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel zwischen Roban und Grosch, der teils spektakulär die Bälle blockte. Auch hier ging es in den Entscheidungssatz, wo Grosch beim 11:10 Matchball hatte, diesen jedoch knapp hinter die Platte setzte und noch hauchdünn mit 11:13 unterlag. Gegen den sehr jungen Tim Stopfer, der mit Noppen auf der Rückhand agierte, musste Raab alles aufbieten, um nach drei Sätzen als Sieger von der Platte zu gehen. Wenig zu bestellen hatte Neubauer gegen Fricke, der für Wackersdorf auf 4:5 verkürzte.

Schirmer spielte gegen Dinter die ersten beiden Sätze wie aus einem Guss, gönnte dem Spitzenspieler im zweiten Satz keinen Punktgewinn und führte auch im dritten Satz 3:0, ehe Dinter immer besser ins Spiel kam und letztlich nach fünf Sätzen noch gewann. Ein äußerst interessantes Spiel lieferten sich Kürschner und Havlicek. Der Tscheche spielte einen Mix aus Schnitt, Anlöffeln, Schuss und Stopp und es kam kein richtiger Spielfluss zustande. Doch Kürschner setzte sich hier mit all seiner Routine durch, gewann in fünf Sätzen und erhöhte auf 6:5.

"Klassenerhalt ein Riesenerfolg"

In der Mitte folgte dann wiederum ein Drama in zehn Akten. Schröppel führte 2:1 gegen Roban, verlor aber in fünf Durchgängen ebenso wie Grosch, der eine 2:0-Satzführung gegen Eric Stopfer nicht ins Ziel brachte. Raab musste dem schnellen Linkshänder Fricke nach drei Sätzen ebenso zum Sieg gratulieren wie Neubauer dem jungen Tim Stopfer, dem er nach vier Sätzen unterlag. Damit mussten sich die TSVler nach einer 6:5 Führung und insgesamt sechs verlorenen Entscheidungssätzen noch mit 6:9 geschlagen geben.

Stefan Schirmer sagte hinterher: "Wenn man bedenkt, wie oft wir nicht in Bestbesetzung spielen konnten, welche Spiele wir knapp abgeben mussten, so ist der Klassenerhalt als Riesenerfolg zu werten und nach dem Lehrjahr in der Verbandsliga wollen wir nächstes Jahr wieder voll angreifen."at Ergebnisse: Raab/Neubauer - Roban/E. Stopfer 3:2, Schirmer/Schröppel - Dinter/Fricke 3:0, Kürschner/Grosch - Havlicek/T. Stopfer 3:1, Schirmer - Havlicek 3:0, Kürschner - Dinter 2:3, Schröppel - E. Stopfer 2:3, Grosch - Roban 2:3, Raab - T. Stopfer 3:0, Neubauer - Fricke 0:3, Schirmer - Dinter 2:3, Kürschner - Havlicek 3:2, Schröppel - Roban 2:3, Grosch - E. Stopfer 2:3, Raab - Fricke 0:3, Neubauer - T. Stopfer 0:3.