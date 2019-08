Wilhelmsthal köpft sich nach oben

Die ersten fünf Spieltage der Kreisklasse 4 beweisen, dass nahezu jeder jeden schlagen kann. Zwischen dem Tabellenführer, der neu gegründeten SG Gundelsdorf/Reitsch, und dem Tabellenzehnten FC Wacker Haig liegen gerade mal vier Zähler. Kein Team hat in den fünf Partien mehr als drei Spiele für sich entschieden. Ein gebrauchtes Wochenende erlebte vor allem Kreisliga-Aufsteiger FC Wallenfels mit nur einem Punkt in zwei Partien. SV Steinwiesen - FC Mitwitz II 3:0 (1:0)

Beide Mannschaften mussten ersatzgeschwächt antreten. Es entwickelte sich eine zähe Angelegenheit, was vor allem an den Gästen lag, die den Ball vornehmlich in der eigenen Hälfte hin- und herschoben und so den SV locken wollten. Dieser scheute zunächst das große Risiko. Mitte der ersten Hälfte unterliefen den Gästen einige Fehler im Aufbauspiel, wovon Steinwiesen einen nutzte. Lucas Hollendonner fing einen Pass ab, Hoderlein erzielte die Führung.

In der zweiten Halbzeit blieb Steinwiesen geduldig und erzielte nach einer Stunde das vorentscheidende 2:0 nach einem beherzten Sololauf von Sven Simon. Danach verwaltete der SV das Ergebnis gegen harmlose Gäste und kam fünf Minuten vor Schluss durch eine schöne Kombination von Onkel und Neffe Hollendonner zum verdienten 3:0-Endstand.rh Tore: 1:0 Hoderlein, 2:0 Simon, 3:0 Hollendonner / SR: Rödel (Hof) FC Burggrub - FC U.-/Oberrodach 1:5 (0:1)

Bereits in der 9. Spielminute gingen die Gäste mit einem Angriff über die rechte Seite durch Tobias Dubiel in Führung. Die erste Chance für die Heimmannschaft verzeichnete Fabian Kotschenreuther, der den Ball aber über das Tor schoss. Zwei weitere Möglichkeiten der Gäste konnte Schlussmann Sünkel zur Ecke abwehren.

In der zweiten Hälfte hatte Burggrub vom Abstoß weg eine gute Chance durch Kalb, die Hammer in letzter Not klären konnte. In der 49. Minute erhöhten die Gäste durch Christopher Gampert auf 0:2. Fünf Minuten später musste der Gruber Schlussmann wieder hinter sich greifen. Die Gastgeber konnten einen Eckball nicht konsequent klären, Kevin Mattes erzielt das 0:3. Nachdem die Gastgeber gute Chancen nicht nutzen konnten, erhöhten die Gäste nach 71 Minuten durch Kevin Mattes auf 4:0. Fünf Minuten später war es Florian Erhardt, der zum 5:0 traf. Ein gefährlicher Freistoß des Heimakteurs Kotschenreuther knallte nach 78. Minuten an den Pfosten. Immerhin blieb den Grubern der Ehrentreffer durch Fabian Leicht, der nach einer Ecke traf. ck Tore: 0:1 Dubiel (7.), 0:2 Gampert (49.), 0:3 Mattes (54.), 0:4 Mattes (71.), 0:5 Erhardt (76.), 1:5 Leicht (83.) / SR: Meyer (Kirchleus) FC Hirschfeld - SG Nordhalben 0:1 (0:1)

Beide Mannschaften hatten das Freitagspiel noch in den Beinen, so spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Hirschfeld hatte leichte Feldvorteile, wobei Nordhalben kämpferisch dagegenhielt und Hirschfeld nicht zur Entfaltung kommen ließ. Für die Hausherren ließ Kobal eine gute Einschussmöglichkeit liegen und T. Müller setzte einen Ball an die Latte.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Nordhalben mit einem Konter das 1:0. Danach stellten sich die Gäste in der Abwehr gut auf, so dass für die Hausherren kein Durchkommen war. Die wenigen guten Tormöglichkeiten des FCH konnte der Gästekeeper Daniel Centner entschärfen. Somit fügte der Aufsteiger dem FCH die erste Saisonniederlage zu.mgr Tore: / SR: Kaiser (Neuensorg) TSV Wilhelmsthal - SC Steinbach/W. 4:2 (1:1)

Anfangs neutralisierten sich beide Mannschaften, der Gast aus Steinbach und die Heimelf waren darauf aus, den Ball in ihren Reihen zu halten. Nach rund zehn Minuten legte Wilhelmsthal das verhaltene Spiel ab - mit Erfolg. Nach 22 Minuten gelang Daniel Wünsch nach einer klasse Einzelleistung das 1:0. Zehn Minuten später hatte Christian Löffler das 2:0 auf dem Schlappen, jedoch schob er den Ball mit links am langen Eck vorbei. Von Steinbach war bis dahin offensiv nichts zu sehen. Doch kurz vor der Halbzeit erzielten sie das bis dahin nicht verdiente 1:1, als Torwart Kevin Fröba einen langen Ball nach vorne drosch, die TSV-Abwehr zu unkontrolliert herausrückte und Spielertrainer Christian Brandt den Ball über den machtlosen TSV-Torwart Manuel Neder hob.

Direkt nach Wiederanpfiff eroberte sich Heimakteur Johannes Fiedler den Ball im Mittelfeld, lief alleine auf den Gästetorwart zu und schob den Ball ins Gästegehäuse. Nach 66 Minuten erhöhte Kopfballmonster Müller Michael auf 3:1. Spätestens nach 70 Minuten war das Spiel entschieden - André Welsch staubte zum 4:1 ab. Steinbach war offensiv kaum gefährlich - bis auf eine Ausnahme. Brandt wurde im Strafraum freigespielt und ließ Neder keine Chance.red Tore: 1:0 Wünsch (22.), 1:1 Brandt (35.), 2:1 Fiedler (46.), 3:1 M. Müller (66.), 4:1 Welsch (72.), 4:2 Brandt (86.) / SR: Hahn (Lindau)

FC Wallenfels - Rothenkirchen/Pr. 1:1 (0:0)

Der FC Wallenfels kam nach einer mäßigen Vorstellung nicht über ein mageres Unentschieden hinaus und muss letztlich froh sein, überhaupt einen Punkt gerettet zu haben. Lediglich in der Anfangsviertelstunde spielten die Gastgeber schwungvoll nach vorne und kamen zu einigen Gelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben. Die Gäste, die sich auf eine stabile Hintermannschaft verlassen konnten, wurden stärker und gestalteten das Geschehen ausgeglichen.

Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Schwächephase des FCW an, die SG ging folgerichtig nach einem schnell vorgetragenen Konterangriff in Führung. Erst jetzt steigerten sich die Wallenfelser, auch wenn weiter Sand im Getriebe war. Köhlmann verwandelte in der 83. Minute einen Strafstoß zum 1:1-Endstand. Ein Resultat, das dem Geschehen auf dem Spielfeld entsprach. red Tore: 0:1 Fiedler(62.), 1:1 Köhlmann(83., Foulelfmeter) / SR: Jahreis (Marktgraitz) TSV Windheim - TSV Tettau 5:2 (2:1)

Der TSV Windheim war nach einem Festival der vergebenen Torchancen am Freitag um Wiedergutmachung bemüht. Doch den heimischen Fans schwante Unheil, als die Hausherren bereits nach wenigen Minuten erneut einige hochkarätige Möglichkeiten leichtfertig vergaben. Altmeister Marco Großmann war es vorbehalten, den Bann zu brechen und seine Farben mit einem herrlichen Schuss in den Winkel in Führung zu bringen. Nach einer guten halben Stunde erhöhte Benni Rebhan auf 2:0. Der TSV Tettau verkürzte kurz vor der Pause, als Tuncer Demir nach einer präzisen Flanke völlig unbedrängt einköpfen konnte.

In der zweiten Hälfte setzte Alexander Kunst sofort energisch nach und passte genau auf Marco Großmann, der den Ball zum 3:1 überlegt in die Maschen schob. Mit einem unhaltbaren Freistoß ins Tordreieck brachte Fritz Knabner die nie aufsteckenden Tettauer nochmals heran. Der äußerst spielfreudige Pohl beseitigte mit seinen beiden Treffern alle Zweifel am hochverdienten Heimsieg. oc Tore: 1:0 Großmann (25.), 2:0 Rebhan (32.), 2:1 Demir (44.), 3:1 Großmann (47.), 3:2 Knabner (51.), 4:2 Pohl (58.), 5:2 Pohl (80.) / SR: Müller (Sonnefeld)

Gundelsdorf/Reitsch - Kleintettau/Buchb. 7:0 (2:0)

Bei hohen Temperaturen begannen beide Kontrahenten mit einer verhaltenen Spielweise, so dass sich das Geschehen mehr im Mittelfeld abspielte. Die Hausherren hatten das Geschehen aber fest im Griff. Der Führungstreffer fiel aber erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit in Hälfte 1. Der zweite Treffer fiel auch noch vor der Pause.

Anfangs des zweiten Abschnitts dezimierte sich der Gast aus Kleintettau durch eine unnötige Gelb-Rote Karte selbst. Ab diesen Zeitpunkt fielen die Tore für die SG Gundelsdorf/Reitsch in regelmäßigen Abständen zum verdienten 7:0-Endstand. Tore: 1:0 Trukenbrod (45.), 2:0 Drews (45.), 3:0 Drews (3:0), 4:0 Drews (60.), 5:0 Förtsch (75.), 6:0 Detsch (82.), 7:0 Weich (89.) / SR: Strauch (Dietersdorf) SV Gifting - FC Wacker Haig 2:3 (2:1)

Das Spiel begann optimal für die Heimelf, denn Florian Schuberth brachte sie bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung, indem er einen Freistoß direkt verwandelte. Danach hätte Thomas Gareis auf 2:0 erhöhen können, jedoch vergab er alleine vor dem Gästetorwart. Dies sollte sich rächen, denn wenig später glichen die Gäste nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Bastian Bär aus (9.). Fünf Minuten vor der Halbzeitpause ging die Elf von Spielertrainer André Scholz erneut in Führung. Johannes Zwosta war per Kopf nach einem Freistoß von Schuberth erfolgreich. Nach Wiederbeginn versuchten die Giftinger mit der Einwechslung von Zipfel für frischen Wind sorgen, jedoch verletzte sich dieser wenig später schwer. Diese Verunsicherung der Heimelf nutzen die Gäste aus, als Julian Kestel aus abseitsverdächtiger Position zum 2:2 traf und den Ball vermeintlich noch mit der Hand berührte. Der gleiche Spieler verwertete in der 79. Minute eine Hereingabe von Alexander Günther zum 2:3-Endstand. red Tore: 1:0 Schuberth (2.), 1:1 Bär (8.), 2:1 Zwosta (39.), 2:2 Kestel (53.), 2:3 Kestel (78.) / SR: Neubauer (Gerach)

Freitagsspiele

SG Kleintettau/Buchbach - FC Burggrub 3:2 (2:2)

Buchbach begann furios und führte schon nach sechs Minuten mit 2:0 durch Tore von Löffler und Selcuk. Burggrub zeigte sich nicht geschockt und kam kurz darauf zum 1:2-Anschlusstreffer. Mitte der ersten Halbzeit konnte sich Buchbach ein spielerisches Übergewicht erspielen. Kurz vor der Pause gelang den Gästen durch einen schönen Sololauf der überraschende Ausgleich. Nach der Halbzeit verflachte die Partie. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. In der 75. Minute gelang der Heimmannschaft der etwas glückliche Führungstreffer, der bis zum Ende verteidigt werden konnte. jf Tore: 1:0 Löffler (2.), 2:0 Akbas (7.), 2:1 Ludwig (11.), 2:2 Langer (39.), 3:2 Löffler (73.) / SR: Dinkel (Heilgersdorf) TSV Tettau - SV Gifting 0:2 (0:1)

Mitte der ersten Halbzeit erspielten sich die Giftinger zwei sehr gute Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. Kurz vor der Halbzeit war es dann soweit, als ein langer Ball auf Zwosta gespielt wurde und dieser in einer schönen Einzelaktion gleich mehrere Tettauer stehen ließ und den Ball zur nicht unverdienten Führung einschob. In der zweiten Halbzeit versuchten die Tettauer dagegenzuhalten und einen Punkt zu holen. Allerdings konnte keine zwingende Torchance gegen gut stehende Gegner erspielt werden. Nach einem Abwehrfehler der Heimmannschaft erzielte Neder das 0:2. se Tore: 0:1 Zwosta (45.), 0:2 Neder (73.) / SR: Mäusbacher (Fürth am Berg) SG Rothenkirchen/Pressig - FC Mitwitz II 1:1 (1:0)

Die stark ersatzgeschwächte Heimelf verkaufte sich in der ersten Hälfte besser als erwartet. Nicht unverdient ging die SG gegen die zwar spielstarken, aber im Angriff viel zu harmlosen Gäste mit 1:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Wechsel drängten die Mitwitzer mit aller Macht auf den Ausgleich, die Heimelf verteidigte aber konsequent. Die wenigen Torschüsse parierte der umsichtige Torhüter Hammerschmidt gewohnt sicher. Dennoch kam der Gast in der letzten Minute nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum durch ein Eigentor der Heimelf zum schmeichelhaften Ausgleich.mm Tore: 1:0 Daum (13.), 1:1 Schumann (Eigentor) / SR: Scheumann (Isling)