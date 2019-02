Wasserschloss-Mitwitz-Lauf: Anmeldung gestartet

Das Aushängeschild der Marktgemeinde Mitwitz wird beim 7. Wasserschloss-Mitwitz-Lauf am Sonntag, 5. Mai, ab 11 Uhr im Zentrum des Laufsports stehen, wenn die Veranstaltung wieder vom ASC Kronach-Frankenwald und der Freien Wählergemeinschaft Mitwitz in bewährter Art und Weise

durchgeführt wird.

Den Auftakt der Veranstaltung bilden die "Schülerläufe" ab 11 Uhr. Eingebettet zwischen den Vor- und Finalläufen der Schüler folgt dann um 12 Uhr der "Bambini-Lauf" über 450 Meter für Kinder unter sechs Jahren. Je ein Elternteil darf die Kinder dabei begleiten.

Der "Nordic-Walking-Lauf" startet um 12.15 Uhr. Die sehenswerte zehn Kilometer lange Strecke führt ab dem Wasserschloss zum idyllischen Breitensee. Von dort über Wald- und Wiesenwege nach Bächlein zur dortigen Verpflegungsstelle im Waldhotel. Auf Wanderwegen geht es wieder über Neubau zurück nach Mitwitz ins Ziel. Bei der Siegerehrung wird die teilnehmerstärkste Nordic-Walking-Gruppe mit einem Sonderpreis geehrt.

Um 13.15 Uhr steht dann der "Staffellauf" über dreimal 700 Meter auf dem Plan, bei dem sich zum Beispiel Familien, Vereine, Schulen, Stammtische, Cliquen, Firmen beteiligen können. Ein stimmungsvoller Wettkampf ist hierbei garantiert.

Der "Jugendlauf" der U16 und U18 sowie der "Kurzstreckenlauf" (ab Jahrgang 2001) werden gemeinsam um 14.45 Uhr gestartet. Die Streckenlänge beträgt dabei jeweils fünf Kilometer. Die Läufer werden dann zweimal am Wasserschloss vorbeikommen, um sich von den Zuschauern bejubeln zu lassen.

Wird Streckenrekord geknackt?

Für die Erwachsenen (ab Jahrgang 2001) startet der "Hauptlauf" um 15.15 Uhr über zehn Kilometer. Vier Runden durch das Steinachtal und jeweils auch am Wasserschloss vorbei sind zu laufen. Sollten neue Streckenrekorde bei den Damen und Herren gelaufen werden, gibt es hierfür als Preis jeweils lukrative Gutscheine. Die Top-Zeit bei den Frauen steht bei 38:56 Minuten und bei den Männern bei 33:52 Minuten.

Neben den Ehrungen der schnellsten Läufer, der Mannschaften über zehn Kilometer und der Staffeln wird auch die teilnehmerstärkste Gruppe ausgezeichnet. Wichtig dabei ist die einheitliche Schreibweise bei der Anmeldung.

Auch der jeweils jüngste und der älteste Teilnehmer werden in Mitwitz geehrt. Im Übrigen erhalten alle Läufer aus dem Bambini- und Schülerbereich eine Medaille als Erinnerung. Weiter gibt es die Ortsmeisterwertung für den schnellsten Mitwitzer Läufer über zehn Kilometer, der mit dem Reiner-Ewald-Gedächtnis-Pokal ausgezeichnet wird.

Der Zielbereich liegt wie bisher vor der "Alten Reithalle" am Wasserschloss und bietet sich den Zuschauern bei schönem Wetter zugleich als Biergarten an. Sollten frische Temperaturen am Veranstaltungstag herrschen, ist die Reithalle beheizt.

Die Anmeldung läuft

Weitere Informationen zu den verschiedenen Läufen gibt es auf der Internetseite www.asc-kronach.de. Anmeldeschluss ist der 2. Mai. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich, soweit noch Startplätze vorhanden sind. Die Online-Anmeldung, der Download der Ausschreibung und von weiteren Informationen zum 7. Wasserschloss-Mitwitz-Lauf sind ab sofort im Internet unter www.asc-kronach.de möglich. Schriftliche Anmeldungen mit dem offiziellen Formular können bis zum 2. Mai an folgende Adresse gesendet werden: ASC Kronach - Frankenwald e.V., Martin Dümlein, Joseph-Haydn-Str. 10, 96317 Kronach, Telefon: 09261/3840, Fax: 09261/52224, E-Mail: anmeldung@asc-kronach.de. Eine Anmeldestelle ist bei der Raiffeisenbank Mitwitz eingerichtet, dort kann das Anmeldeformular abgegeben und das Startgeld bezahlt werden. sk