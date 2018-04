Vorschau A-Klasse 5: Lässt der SV Neuses erneut Punkte liegen?

Die Verfolger warten in der A-Klasse 5 auf den nächsten Ausrutscher des Tabellenführers SV Neuses. Dass dies aber beim Schlusslicht Mitwitz III geschieht, scheint unwahrscheinlich. Zwei dieser lauernden Teams treffen am Sonntag im Spitzenspiel aufeinander.



Samstag, 16 Uhr

FC Kirchlein - FC Redwitz



Beim überraschend klaren 3:0 am Samstag gegen den ATSV Thonberg hat der FC Kirchlein (13. Platz/17 Punkte) sich weiter Luft nach unten verschafft und kann mit einem Heimsieg am FC Redwitz (11./18) vorbeiziehen.



Sonntag, 13 Uhr

FC Mitwitz III - SV Neuses



Statistisch eine klare Sache: Der Tabellenletzte empfängt den Spitzenreiter, der beste Sturm der Liga auf Seiten der Gäste (77 Tore) trifft auf die löchrigste Abwehr beim FCM (93 Gegentore). Doch die Mitwitzer (15./11) ließen beim 3:3 am Samstag in Knellendorf aufhorchen, während Neuses (1./49) beim ATSV Gehülz seine erste Auswärtsniederlage kassierte.



Sonntag, 13.15 Uhr

SG Höfles/Fischbach II -ATSV Gehülz



Der ATSV (4./36) will den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen und bei der zuletzt zweimal punktlosen SG (12./18) am liebsten ein ähnliches Spiel abliefern wie beim deutlichen 9:0-Sieg im Hinspiel.



TSV Weißenbrunn II - FSV Ziegelerden



In dieser Begegnung treffen zwei der besten Offensiven der Liga aufeinander. Die Sturmreihe der Heimelf (3./40) muss bei den Gästen (5./35) aber die stabilste Defensive (23 Gegentore) erstmal knacken.



Sonntag, 14 Uhr

SG Roth-Main II - SG Gehülz/Kronach II



Nach dem 0:10 gegen den TSV Weißenbrunn II ist das Tabellenende für die SG Gehülz/Kronach II (14./12) wieder ein Stückchen näher gerückt. Jetzt gilt es für die SG, diese Klatsche hinter sich zu lassen und gegen Roth-Main (9./21) den ersten Sieg nach der Winterpause zu holen. Beim 3:1 im Hinspiel klappte dies bereits.



Sonntag, 15 Uhr

SV Seelach - FC Wallenfels II



Noch keinen Dreier entführte der FC Wallenfels II (7./27) in dieser Saison aus der Fremde. Das soll sich beim SV Seelach (10./20) ändern. Die Heimelf möchte aber nach den zwei Niederlagen gegen die Topteams der Liga wieder punkten.



ATSV Thonberg - SG Schmölz/Theisenort II



Für Thonberg (6./32) ist es wohl die letzte Möglichkeit, noch einmal ganz oben heranzuschnuppern. Mit einem Sieg könnte der ATSV bis auf fünf Punkte an den Tabellenzweiten Schmölz (40 Punkte) heranrücken. dob