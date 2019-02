Von Flugzeugen und falschen Pfiffen - Das Beste aus dem BFV-Liveticker im Kreis Kronach

Stoische Auflistungen der Auswechslungen, Platzverweise und Tore? Nein, die Tickerer aus dem Landkreis Kronach haben mehr drauf. Leser der Liveticker auf der Internet-Homepage des Bayerischen Fußballverbands (BFV) werden mit umfassenden Informationen beliefert, die weit über das Spielgeschehen hinausgehen. Das sind die schönsten Ticker-Einträge der bisherigen Saison. FC Seibelsdorf - FC Wacker Haig 1:4

Ein eindeutiges Anzeichen, dass bei Spielen der Wackeraner nichts mehr passiert. 93. Minute:ETW Krautwurst zündet sich eine an, das Ding ist gelaufen. SG Rothenkirchen/Pressig -TSV Windheim 8:0

Beim Stand von 6:0 für die eigene Mannschaft kann man schon mal eine Eilmeldung aus der Bundesliga bringen. 72.:FCN, FCN, FCN - und der Glubb erzielt in der Nachspielzeit den Ausgleich.

FC Kronach - SV Neuses 2:1

Der Kronacher Berichterstatter wirft im Derby einen genauen Blick auf die Gästefans ... 13.:Abseits SV Neuses - Die Ehrentribüne schreit das erste Mal. 18.: Die SV-Neuses-Ultras sind schon sehr unzufrieden mit dem Stellungsspiel ihrer Nr. 9. Der hält sich für ihren Geschmack zu oft im Abseits auf. ... vor allem, wenn das Spiel selbst nicht viel hergibt. 35.: Nr. 12 von Neuses schießt den Ball gegen einen Baum ... viel mehr passiert hier gerade nicht. Da kann man auch schon mal den Halbzeitpfiff vergessen. 52.:Halbzeit - Gab natürlich keine 7 Minuten Nachspielzeit, hab nur vergessen auf Pause zu drücken. FV Mistelfeld - SV Neuses 0:0

Es gibt Spiele, über die man nicht viele Worte verlieren muss, so dass an dieser Stelle sogar der komplette Ticker Platz hat. 1.: Anpfiff der Begegnung. 48.:Halbzeit der Begegnung. 46.:Beginn der zweiten Halbzeit. 93.: Abpfiff der Begegnung - Not gegen Elend hat ein Ende. TSV Ludwigsstadt - FC Marktgraitz 2:2

Selbst in der Kreisliga wird schon der Ruf nach dem Videoschiedsrichter laut. 40.:Der Elfmeterpfiff war mehr als fraglich, ebenso fraglich warum kein Signal aus Köln kommt. Ein Fall, in dem der VAR hätte eingreifen müssen. FC Mitwitz - SpVgg Ebing 0:3

Bei der Getränkeauswahl versteht der Mitwitzer Berichterstatter offenbar keinen Spaß ... Soeben wurde neben meinem Laptop ein Spezi platziert. Ich weiß nicht, ob es ein Versehen oder pure Provokation war. ... erst recht nicht, wenn seine Mannschaft nach acht Minuten mit 0:3 zurückliegt. 8.:Sebastian Derra verlädt den Keeper eiskalt und schiebt rechts unten ein. Auf den Schock muss ich meinen Assistenten erstmal zum Bier holen schicken. Trinkpause auf dem Platz. Zeit für ein Zwischenfazit. 27.:Auch auf dem Sprecherturm Trinkpause, wobei hier den Anwesenden bisher eine fehlerfreie Leistung attestiert wurde. Harmloser geht es wohl kaum. 40.: Der FC Mitwitz nach Ecken ungefähr so gefährlich wie ein Zitronenfalter. Die Halbzeitpause wird genutzt für einen wichtigen Hinweis. Halbzeit: Kurze Info in eigener Sache: Auch wenn man denkt die 2. Mannschaft spielt heute schon, nein sie hat morgen um 15 Uhr Heimspiel gegen den FC Stockheim in der Kreisliga Kronach. Der folgende Eintrag ist nur verständlich für diejenigen, die sich noch an den Ex-Nürnberger erinnern. 79.: LL11 zieht in die Mitte wie Arjen Robben, schließt aber dann eher ab wie Frank Wiblishauser. Immerhin ein Mitwitzer hatte einen guten Tag erwischt. 87.:Der Brater legt die letzten Würste auf ... Seine Leistung war zufriedenstellend. SCR Steinbach am Wald - SV Steinwiesen 0:1

Der Schiedsrichter in Steinbach verblüffte die Zuschauer mit einem Wolf-Dieter-Ahlenfelder-Gedächtnispfiff: Im Jahr 1975 pfiff dieser im Bundesligaspiel zwischen Bremen und Hannover schon nach 32 Minuten zur Halbzeit - allerdings mit reichlich Alkohol im Blut. Das war hier hoffentlich nicht der Fall. 40.: Schiri pfeift in der 40. Minute die Halbzeit ab. Nach Aufforderung der Fans schaut er auf die Uhr und bemerkt, dass noch fünf Minuten fehlen und pfeift die Gäste wieder aufs Feld. FC Mitwitz - TSV Marktzeuln 2:3

Beim Warmmachen ließ sich schon erahnen, dass diese Bezirksligapartie erst in den letzten 20 Minuten richtig Fahrt aufnehmen würde. Die Mannschaften schießen sich derzeit warm, bisher beidseitig mit mäßigem Erfolg. Das Sportheim war gerüstet für die niedrigen Temperaturen im November. 24.: Das einzig Erwärmende bisher ist der vorzügliche Glühwein, der im Sportheim verkauft wird. Was sich da wohl abgespielt hat? Der Ticker schweigt. 30.:Aufgrund mancher Aktionen auf der Tribüne scheint mein Alkoholkonsum nicht der Größte zu sein. Einer der wenigen Höhepunkte in Halbzeit 1 hoch am Himmel. 39.: Ein Flugzeug kreist gerade über den Baumwipfeln des Mitwitzer Berges. Der Tickerer verzweifelt auf der Suche nach Glanzpunkten. 65.:Torschuss durch Lukas Wrzyciel. Aber auch nur, weil das Spiel echt nichts hergibt.