Verbandsliga Nordost: Spitzenreiter eine Nummer zu groß für TSV Windheim

Gegen den Tabellenführer DJK SpVgg Effeltrich II war für den TSV Windheim in der Verbandsliga Nordost wie erwartet zwar kein Kraut gewachsen, doch hätte das Ergebnis durchaus ein, zwei Spiele besser ausfallen können. TSV Windheim - DJK SpVgg Effeltrich II 2:9

Durch den Ausfall von Reiner Kürschner stellten die Windheimer die Doppel um. Armin Raab und Udo Greser als Doppel 1 hatten gegen Büttner und Mideck wenig zu bestellen. Doch wäre der taktische Schachzug beinahe aufgegangen, da Stefan Schirmer und Fritz Schröppel zwar nicht ihren besten Tag, dennoch durchaus Siegchancen gegen Mill/Götz hatten, aber knapp mit 2:3 unterlagen. Matthias Trebes und Patrick Grosch bestätigten ihre hervorragende Performance der letzten Wochen und besiegten Jost und Späth nach fünf Sätzen.

Gegen Mill musste Schirmer die ersten zwei Sätze hauchdünn mit 12:14 und 9:11 abgeben. Er verkürzte anschließend zwar noch einmal auf 1:2, aber schaffte es im Verlauf des gesamten Spiels nicht, die gefährlichen Aufschläge zu lesen und so gewann Mill mit 3:1. Trebes spielte zwar gegen Büttner sehr gut mit, hatte aber gegen den schnellen Linkshänder beim 0:3 wenig Chancen.

Schröppel zeigte gegen Mideck eine taktisch und spielerisch hervorragende Vorstellung. Zwar musste er nach 2:0-Satzführung den dritten Satz abgeben, behielt aber im vierten Durchgang mit 12:10 knapp die Oberhand und besorgte so den zweiten Punkt für den TSV. Am Nebentisch hätte Grosch durchaus 3:0 gegen Jost gewinnen können, denn Satz 2 und 3 gingen deutlich an ihn. Er hatte sich aber den ersten Satz mit 10:12 noch klauen lassen. Nach Verlust des vierten Durchgangs ging es in den Entscheidungssatz, wo er hauchdünn mit 9:11 unterlag.

Im hinteren Paarkreuz brauchte Armin Raab zwei Sätze, um sich auf den Abwehrer Späth einzustellen und hätte er den dritten Satz nicht knapp mit 10:12 verloren, wäre vielleicht noch eine Überraschung möglich gewesen. Udo Greser hatte gegen Götz, der im hinteren Paarkreuz noch ungeschlagen ist, wenig Entfaltungsmöglichkeiten und blieb mit 0:3 auf der Strecke, so dass es nach Ende der ersten Einzelrunde 7:2 für Effeltrich stand.

Ein technisch ansehnliches Spiel sahen die Zuschauer anschließend zwischen Stefan Schirmer und Büttner. Der TSVler brachte den ersten Satz knapp mit 11:9 nach Hause, gab Satz 2 ab und hätte mit einem Quäntchen Glück 2:1 in Führung gehen können. Doch ging der dritte Durchgang mit 12:10 an Büttner, der auch den folgenden Satz für sich entschied und damit 3:1 gewann. Matthias Trebes legte gegen Mill bei seinem 11:3 los wie die Feuerwehr. Der Effeltricher stellte sich jedoch etwas um, variierte zunehmend seinen Aufschlag und machte mit dem 3:1-Erfolg den 9:2-Auswärtssieg des Tabellenführers perfekt.

Ergebnisse: Raab/Greser - Büttner/Mideck 0:3, Schirmer/Schröppel - Mill/Götz 2:3, Trebes/Grosch - Jost/Späth 3:2, Schirmer - Mill 1:3, Trebes - Büttner 0:3, Schröppel - Mideck 3:1, Grosch - Jost 2:3, Raab - Späth 0:3, Greser - Götz 0:3; Schirmer - Büttner 1:3, Trebes - Mill 1:3.