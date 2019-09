Verbandsliga Nordost: Nervenkitzel bis zum Schluss beim TSV Windheim

Zum ersten Heimspiel der Verbandsliga Nordost empfing der TSV in der Arena den FC Bayreuth, der ohne Hegenbarth und Häußinger antrat. Dementsprechend hoch waren bei den Windheimern die Hoffnungen, auch zwei Punkte einfahren zu können.

TSV Windheim - FC Bayreuth 8:8

Das Spiel startete wie von Seiten des TSV gewünscht mit 2:1 nach den Doppeln. Die beiden starken Kombinationen Schirmer/Schröppel und Trebes/Grosch behielten mit jeweils 3:0 die Oberhand, während Kürschner/Raab mit demselben Ergebnis auf der Strecke blieben.

Den Einzelreigen eröffnete Reiner Kürschner. Er wandelte gegen Ritter einen 2:6-Rückstand in ein 9:6 um, blieb aber trotzdem noch mit 9:11 auf der Strecke. Doch mit zunehmender Spieldauer spielte Kürschner seine ganze Routine aus und erhöhte auf 3:1. Stefan Schirmer sah gegen Komenda immer dann gut aus, wenn er dessen Aufschläge retournieren konnte. Bei 1:1 und 10:8 hatte Schirmer zwei Satzbälle, die er nicht nutzte und so unterlag er letztendlich noch mit 1:3.

Im Duell der beiden Noppenspieler brauchte Fritz Schröppel einen Satz, um sich einzuschießen. Nach den deutlichen Satzgewinnen in den Durchgängen zwei und drei führte er wieder mit 7:3, ehe Gerhard Zirkel wegen einer Verletzung aufgeben musste.

Matthias Trebes spielte im ersten Satz Katz und Maus mit Marco Zirkel (11:2), ließ dann aber in Durchgang zwei etwas nach, so dass Zirkel zunehmend besser wurde. Bei 1:2 war Trebes auch im vierten Satz ständig im Hintertreffen, bog diesen aber noch mit 11:9 um. Im Entscheidungssatz wogte das Geschehen hin und her. Trebes behielt in der Verlängerung zur Freude der zahlreichen Zuschauer mit 16:14 die Oberhand und erhöhte auf 5:2.

Patrick Grosch spielte nach gewonnenem ersten Satz etwas zu passiv und musste den Ausgleich hinnehmen. In Satz drei und vier variierte er jedoch hervorragend zwischen Angriff und passivem Spiel und setzte sich verdient gegen Schilinski durch.

Nicht das Glück auf seiner Seite hatte anschließend Armin Raab, der gegen Yesuf Jemal schnell 0:2 hinten lag, kampfstark aber zum 2:2 ausglich. Im fünften Durchgang war das Spiel auf Messers Schneide. Der Bayreuther behielt aber nach einem abgewehrten Matchball knapp mit 12:10 die Oberhand und verkürzte auf 3:6.

Gegen den kompromisslos agierenden Komenda schnupperte Kürschner nur im zweiten Satz bei 10:12 an einem Satzgewinn, ansonsten beherrschte der Tscheche weitgehend das Geschehen. Ebenso klar war das Match von Schirmer gegen Ritter, den er mit einem klaren 3:0 deutlich in die Schranken wies.

Nachdem Matthias Trebes das Spiel gegen Gerhard Zirkel kampflos gewonnen hatte, stand es bereits 8:4 für den TSV. Doch Bayreuth gab nicht auf. Marco Zirkel spielte sehr gut gegen die Noppe von Schröppel und es entwickelte sich ein dramatisches Spiel, in dem es in den fünften Durchgang ging. Hier hatte der junge Zirkel das bessere Ende für sich und verkürzte mit einem 11:8 auf 5:8.

Im hinteren Paarkreuz folgte dann eine gewisse Ernüchterung. Sowohl Patrick Grosch als auch Armin Raab unterlagen mit jeweils 0:3, so dass das Schlussdoppel die Entscheidung über Sieg oder Unentschieden bringen musste.

Dramatik im Schlussdoppel

Hier standen Schirmer/ Schröppel in den Sätzen eins und drei besser und gewannen. Die Sätze zwei und vier mussten sie abgeben, so dass auch hier der Entscheidungssatz gespielt werden musste. Beim Wechsel führten die beiden TSVler mit 5:3, lagen aber dann 6:8 im Rückstand und nahmen eine Auszeit.

Diese zeigte Wirkung: Bei 10:8 hatten die Windheimer zwei Matchbälle, die aber der starke Aufschläger Komenda zunichte machte. Letztlich schafften die Bayreuther mit einem hauchdünnen 17:15-Erfolg noch das nicht für möglich gehaltene Unentschieden und bei den TSVlern war die Niedergeschlagenheit aufgrund der verpassten Chancen fast greifbar.

Ergebnisse: Schirmer/Schröppel - Ritter/Schilinski 3:0, Kürschner/Raab - Komenda/M. Zirkel 0:3, Trebes/Grosch - G. Zirkel/Yesuf Jemal 3:0, Kürschner - Ritter 3:1, Schirmer - Komenda 1:3, Schröppel - G. Zirkel 3:1, Trebes - M. Zirkel 3:2, Grosch - Schilinski 3:1, Raab - Yesuf Jemal 2:3, Kürschner - Komenda 0:3, Schirmer - Ritter 3:0, Schröppel - M. Zirkel 2:3, Trebes - G. Zirkel 3:0, Grosch - Yesuf Jemal 0:3, Raab - Schilinski 0:3, Schirmer/Schröppel - Komenda/M. Zirkel 2:3.