Verbandsliga Nordost: Der Befreiungsschlag für den TSV Windheim bleibt aus

Mit einem Sieg und einer Niederlage am Wochenende schafften die Tischtennis-Herren des TSV Windheim den gewünschten Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Verbandsliga Nordost nicht. Zudem mussten sie sich den Erfolg gegen Untersiemau teuer erkaufen, da sich Matthias Trebes schwer verletzte und die Saison für ihn beendet ist.

Verbandsliga Nordost, Herren

TTC Rugendorf - TSV Windheim 9:3

Der TSV hatte einen Start nach Maß. Zwar verloren Fritz Schröppel und Armin Raab ihr Doppel gegen Holan/Hoffmann, doch Stefan Schirmer setzte sich zusammen mit Reiner Kürschner gegen Hofmann/Kirsch in vier relativ deutlichen Sätzen durch. Als auch noch Matthias Trebes und Patrick Grosch nach dem 1:1-Zwischenstand gegen Jobst/Singer die beiden folgenden Durchgänge gewannen, stand es 2:1 für Windheim.

Gegen einen der besten Spieler der Liga, den Tschechen Holan, hatte Schirmer bei der 0:3-Niederlage wenig zu bestellen. Ärgerlich war dann, dass Kürschner gegen den druckvoll agierenden Hoffmann im Entscheidungssatz unterlag.

Gegen den jungen Hofmann gewann Trebes knapp den ersten Satz (11:9), scheiterte aber in den drei folgenden Sätzen zweimal hauchdünn (9:11, 5:11, 11:13), so dass Rugendorf auf 4:2 erhöhte. Gegen Jobst egalisierte Schröppel einen 0:2-Rückstand, doch der Rugendorfer zeigte wenig Nerven und entschied den fünften Satz knapp mit 11:8 für sich.

Als auch noch Raab gegen den Noppenakteur Kirsch eine klare 0:3-Niederlage kassierte, lagen die TSVler bereits mit 2:6 zurück. Doch Grosch hielt die Hoffnung auf ein spannendes Match weiter offen. Nach 0:2-Satzrückstand kämpfte er sich mit einem 11:9 und 11:5 wieder zurück ins Spiel und gewann auch im Entscheidungssatz.

Die beiden Spitzenspieler Holan und Kürschner lieferten sich ein sehr interessantes Match, in dem der Tscheche in vier Durchgängen (12:10, 11:8, 7:11, 11:9) das bessere Ende für sich hatte. Ein weiterer Knackpunkt im Spiel war das Duell von Hoffmann und Schirmer. Nach einem 11:7 und 11:4 deutete alles auf einen deutlichen Erfolg für Schirmer hin. Doch Hoffmann kam mit zwei Satzgewinnen zurück, hatte im Entscheidungssatz das Quäntchen Glück und erhöhte mit einem hauchdünnen 12:10 auf 8:3.

Auch gegen Hofmann hatte Schröppel nicht das Momentum auf seiner Seite, da er nach einer 2:1-Führung noch mit 8:11 und 6:11 unterlag. Somit war die etwas zu hohe 3:9-Niederlage besiegelt. Das Ergebnis täuscht etwas über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg, da der TSV vier der fünf Entscheidungssätze nicht für sich entscheiden konnten. Trotzdem geht der Erfolg in Ordnung, da die Rugendorfer einen Tick bissiger waren.

Ergebnisse: Holan/Hoffmann - Schröppel/Raab 3:0, Hofmann/Kirsch - Schirmer/Kürschner 1:3, Jobst/Singer - Trebes/Grosch 1:3, Holan - Schirmer 3:0, Hoffmann - Kürschner 3:2, Hofmann - Trebes 3:1, Jobst - Schröppel 3:2, Kirsch - Raab 3:0, Singer - Grosch 2:3, Holan - Kürschner 3:1,Hoffmann - Schirmer 3:2, Hofmann - Schröppel 3:2

TSV Windheim - TSV Untersiemau 9:7

Wie knapp es in der Liga zugeht zeigt, dass die Windheimer nach der Niederlage in Rugendorf noch auf einem Abstiegsplatz waren, nach dem Erfolg gegen Untersiemau aber nun mit 13:13 Punkten auf Platz 5 stehen.

Gegen den Mitkonkurrenten war ein guter Start in den Doppeln wichtig. War der Sieg von Reiner Kürschner und Stefan Schirmer noch eingeplant, so kann man den Fünfsatz-Erfolg von Fritz Schröppel und Armin Raab schon als kleine Sensation einstufen. Gegen das Spitzendoppel Bozek/Gundel (bisherige Bilanz 11:2) hatte keiner einen Sieg auf dem Zettel. Als auch noch Matthias Trebes und Patrick Grosch gegen Krol/Hennemann ebenfalls im Entscheidungssatz knapp mit 12:10 siegten, war der Traumstart perfekt.

Kürschner legte in einem engen Spiel gegen Florschütz (13:11, 11:8, 12:10) nach, während Schirmer gegen Bozek zwar 0:3 unterlag, dabei aber in zwei Durchgängen an einem Satzerfolg schnupperte. Gegen den kompromisslos agierenden Gundel fand Schröppel nicht das richtige Rezept und so verkürzte Untersiemau auf 2:4.

Dann folgte die Schrecksekunde in der TSV-Arena. Nach verlorenem erstem Satz wollte Matthias Trebes einen kurz abgestoppten Ball von Krol erreichen, riss sich beim Antritt die Achillessehne und musste das Spiel kampflos abgeben.

Der Schock währte allerdings nur kurz, da Grosch sein Blockspiel gegen Ehrlicher aufzog und nach dem 3:0-Erfolg auf 5:3 für den TSV erhöhte. Danach folgten aber drei Niederlagen: Erst verpasste es Raab gegen Hennemann seine 2:0-Führung nach Hause zu bekommen, danach unterlag Kürschner gegen Bozek in drei Sätzen (5:5). Als auch Schirmer das Match nach 2:1-Satzführung gegen Florschütz mit 2:3 abgeben musste, war Untersiemau erstmals in Front.

Einen spektakulären Auftritt zeigte Schröppel gegen Krol. In einem Spiel zum Zungeschnalzen ging es ebenfalls über fünf Sätze. Hier hatte der Windheimer mit 12:10, 10:12, 10:12, 11:8 und 13:11 unter dem Jubel der Zuschauer das bessere Ende für sich und glich erneut aus.

Untersiemau bekam das Einzel von Gundel gegen Trebes kampflos zugesprochen, so dass beim Stand von 6:7 immenser Druck vorhanden war. Doch sowohl Grosch als auch Raab zeigten keine Nerven. Grosch behielt in einem sehenswerten Spiel gegen Hennemann nach fünf hart umkämpften Sätzen mit 11:9 im Entscheidungssatz die Oberhand. Und als auch Raab gegen Ehrlicher nach vier Durchgängen als Sieger den Tisch verließ, war die Bühne fürs Schlussdoppel bereitet.

Hier zeigten Schirmer und Kürschner nach knapp verlorenem ersten Durchgang (12:14) eine famose Leistung, ließen in Satz 2 (11:4) und 3 (11:5) den Gästen keine Entfaltungsmöglichkeiten und brachten mit einem 13:11-Erfolg den 9:7-Sieg in trockene Tücher. Somit waren zwei extrem wichtige Punkte unter Dach und Fach, doch mit dem Ausfall von Matthias Trebes wird es eine schwere restliche Rückrunde für den TSV. at Ergebnisse: Schirmer/Kürschner - Florschütz/Ehrlicher 3:1, Schröppel/Raab - Bozek/Gundel 3:2, Trebes/Grosch - Krol/Hennemann 3:2, Kürschner - Florschütz 3:0, Schirmer - Bozek 0:3, Schröppel - Gundel 1:3, Trebes - Krol 0:3, Grosch - Ehrlicher 3:0, Raab - Hennemann 2:3, Kürschner - Bozek 0:3, Schirmer - Florschütz 2:3, Schröppel - Krol 3:2, Trebes - Gundel 0:3, Grosch - Hennemann 3:2, Raab - Ehrlicher 3:1, Schirmer/Kürschner - Bozek/Gundel 3:1.