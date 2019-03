Verbandsliga: Dem TSV Windheim fehlen nur noch zwei Punkte zum Klassenerhalt

Die Vorzeichen für das Koppelspiel in der Verbandsliga Nordost in der Oberpfalz standen für den TSV Windheim schlecht, da Reiner Kürschner krankheitsbedingt zuhause bleiben musste. Gegen den Favoriten aus Kümmersbruck unterlagen die Windheimer mit 9:2 dem Ergebnis nach sehr deutlich, wurden aber unter Wert geschlagen. Denn wie bereits im Vorrundenspiel gingen insgesamt vier Entscheidungssätze teilweise sehr glücklich an die Kümmersbrucker.

TTSC Kümmersbruck - TSV Windheim 9:2

Die Doppelpaarungen wurden taktisch aufgestellt. Während Armin Raab und Andreas Trebes sich an Doppel 1 opferten, gewannen Stefan Schirmer und Fritz Schröppel im fünften Satz. Beinahe hätte es zur 2:1-Führung gereicht, aber Matthias Trebes und Patrick Grosch unterlagen nach einer 2:0-Führung noch hauchdünn mit 9:11 im fünften Durchgang.

Im vorderen Paarkreuz gab es danach wenig zu erben. Erst verlor Matthias Trebes in drei Sätzen gegen Zatko und auch Stefan Schirmer musste sich Matthias Hummel nach vier Durchgängen beugen. Fritz Schröppel revanchierte sich gegen Franz mit einer konzentrierten Leistung für seine Vorrundenniederlage und schoss diesen mit seiner starken Vorhand 3:0 vom Tisch. Gegen Wolfgang Hummel zeigte Patrick Grosch eine tolle Leistung, erarbeitete sich in einem sehenswerten Spiel im fünften Satz bei 10:8 auch zwei Matchbälle, die er aber nicht nutzte und so unglücklich mit 14:12 verlor.

Im hinteren Paarkreuz musste Andreas Trebes nach drei Sätzen Höfer zum Sieg gratulieren und Armin Raab scheiterte denkbar knapp mit 8:11 im fünften Satz an dem Abwehrer Berger. Die nächste Fünf-Satz-Niederlage musste Schirmer gegen Zatko einstecken. Schirmer führte 2:0 ehe der Tscheche mehr Risiko ging und so das Spiel noch zu seinen Gunsten herumriss. Den Schlusspunkt setzte im Duell der beiden Matthias der Kümmersbrucker, der kurzen Prozess mit Trebes machte und den etwas zu hoch ausgefallenen 9:2-Erfolg unter Dach und Fach brachte.

Ergebnisse: Franz/Berger - Schirmer/Schröppel 2:3, Zatko/Hummel - Raab/A. Trebes 3:0, Hummel/Höfer - M. Trebes/Grosch 3:2, Zatko - M. Trebes 3:0, M. Hummel - Schirmer 3:1, M. Hummel - Grosch 3:2, Franz - Schröppel 0:3, Höfer - A. Trebes 3:0, Berger - Raab 3:2, Zatko - Schirmer 3:2, M. Hummel - M. Trebes 3:0.

TuS Schnaittenbach - TSV Windheim 8:8

Nach einer halben Stunde Anreise ging es für die Windheimer um 19 Uhr in Schnaittenbach weiter, wo die TSVler auch als Außenseiter antraten.

Doch hier ging die taktische Doppelaufstellung auf. Schirmer und Schröppel bezwangen das Einserdoppel der Gastgeber und Matthias Trebes und Grosch zeigten an Doppel 3 eine konzentrierte Vorstellung und brachten damit den TSV mit 2:1 in Front.

Die Fünf-Satz-Seuche ging im ersten Einzel zwischen Matthias Trebes und Prstec weiter. Trebes hätte 3:1 gewinnen können, musste aber den zweiten Satz mit viel Pech 10:12 abgeben und unterlag im Entscheidungssatz. Ein Ruck ging anschließend durch die TSV-Truppe, da Schirmer Petrak mit aggressivem Spiel 3:1 bezwang und damit den Startschuss für eine tolle Leistung der Windheimer gab.

Zwar unterlag Grosch gegen Schneider, doch Schröppel stellte mit einem taktisch guten Spiel gegen Baierl wieder auf 4:3 für Windheim. Andreas Trebes glich zwischenzeitlich gegen den mit beidseitigen Noppen agierenden Reiss aus, doch ging ihm die Luft im Entscheidungssatz aus. Doch Raab zeigte gegen den ebenfalls mit Noppen auf der Vor- und Rückhandseite spielenden Rogner eine Klasseleistung, bezwang diesen nach vier Sätzen und hielt die Führung mit 5:4 für den TSV aufrecht.

Schirmer gewann nach 0:2-Sätzen gegen Prstec den dritten Durchgang und hatte den Spitzenspieler der Gastgeber im vierten Satz konditionell am Limit, verpasste es aber den Satz zuzumachen und verlor 1:3. Die nächste bittere Fünf-Satz-Niederlage kassierte Matthias Trebes im Spiel gegen Petrak. Im Entscheidungssatz hatte Trebes bei 11:10 Matchball, den er aber nicht nutzte. Der Tscheche traf daraufhin auch noch einen Topspin mit der Kante, der auf der Seite des TSVlers landete und ging mit 13:11 glücklich als Sieger vom Tisch. Schnaittenbach führte erstmals mit 6:5.

Doch die bärenstarke Mitte mit Schröppel und Grosch machte kurzen Prozess, gönnte weder Schneider noch Baierl einen Satz und brachte den TSV wieder in Front.

Als auch noch Raab die Noppenschüsse von Reiss gegenprügelte und mit 3:1 gewann, hatten die Windheimer den extrem wichtigen Punktgewinn für den Klassenerhalt in der Tasche. Beinahe hätte es auch zum 9:6 gereicht, wenn Andreas Trebes gegen den unorthodox spielenden Rogner seine 2:1-Führung nach Hause gebracht hätte, doch scheiterte er wieder im Entscheidungssatz. Das Schlussdoppel ging mit 3:1 an die Schnaittenbacher, so dass die Punkteteilung perfekt war.

Damit müssen die Windheimer bei drei Punkten Vorsprung auf Tiefenlauter II noch zwei Punkte aus den letzten beiden Spielen holen, um die Klasse zu halten. Der Klassenerhalt wäre ein Riesenerfolg für den Verein und soll möglichst gleich nächste Woche im Heimspiel gegen Effeltrich III perfekt gemacht werden. at Ergebnisse: Petrak/Baierl - Schirmer/Schröppel 2:3, Prstec/Rogner - Raab/A. Trebes 3:0, Schneider/Reiss - M. Trebes/Grosch 0:3, Prstec - M. Trebes 3:2, Petrak - Schirmer 1:3, Schneider - Grosch 3:0, Baierl - Schröppel 1:3, Reiss - A. Trebes 3:2, Rogner - Raab 1:3, Prstec - Schirmer 3:1, Petrak - Trebes 3:2, Schneider - Schröppel 0:3, Baierl - Grosch 0:3, Reiss - Raab 1:3, Rogner - A. Trebes 3:2, Petrak/Baierl - Raab/A. Trebes 3:1.